«Газпром» скрыл отчет о долгах Чечни после критики Кадырова (ВИДЕО)

В ежегодном отчете компании «Газпром» о задолженности российских регионов за газ не упоминаются южные регионы.

Стандартный пресс-релиз "Газпрома" о ситуации с долгами российских потребителей за поставку газа больше не содержит упоминания о долгах южных регионов России, сообщает "Интерфакс".

В марте 2016 и марте 2017 года на очный совет директоров компании выносился вопрос о работе "Газпрома", направленной на погашение российскими потребителями задолженности за поставленный газ и укрепление платежной дисциплины.

В релизе годовой давности сообщалось: "В 2015 году общий объем ужшкммт просроченной задолженности увеличился на 19,8% - со 127 млрд до 152,1 млрд руб., уровень расчетов за газ снизился на 1,4% - до 96,2%. Задолженность в основном сформирована населением, теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики. Более 80% задолженности населения страны формируется потребителями Северо-Кавказского федерального округа (по состоянию на 1 января 2016 года - 48,6 млрд руб. или 81,4% от суммарной задолженности населения РФ)".

В этот раз осталось лишь: "Актуальной проблемой остается высокий уровень просроченной задолженности российских потребителей перед "Газпромом" за поставленный газ. В 2016 году она выросла примерно на 6% и на 1 января 2017 года составила 161 млрд руб. Более 83% задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики".

Зато "Газпром" напоминает о мерах, направленных на повышение платежной дисциплины: "В 2016 году результатом этой работы стало существенное сокращение темпов прироста просроченной задолженности по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял порядка 19%".

Znak.com пишет, что в феврале 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил энергетические компании в неэффективной работе в республике. Сделал он это в ходе совещания министра правительства России по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова с представителями органов власти и ресурсоснабжающих компаний.

По мнению Кадырова, «Газпром» и «Россети» используют «полностью изношенное» оборудование. Из-за этого люди в Чечне живут «как в XIX веке». При этом, уверен Кадыров, люди платят «за свет, за газ, но деньги не доходят».

«Если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ», — заявил он. Также Кадыров заявил, что у компаний «будут большие проблемы», если жители региона решат обратиться в суд в связи с низким качеством оказываемых им услуг.

«Россети» после слов Кадырова увеличили финансирование ремонтной программы в Чечне на 2017 год.