Эксперты предсказали Евросоюзу новую волну финансового кризиса

Валютный стратег считает грядущий кризис неизбежностью.

По мнению главного валютного стратега датского Saxo Bank Джона Харди, Евросоюз ожидает новая волна финансового кризиса.

"Перемены в ЕС давно назрели. При нынешнем положении вещей кризис неизбежен", - цитирует эксперта Lenta.ru.

По его словам, при отсутствии изменений, скорее всего, появятся страны, которые последуют примеру Великобритании и выйдут из ЕС, причем первым кандидатом, как считает Харди, является Италия.

"Экономика этой страны просто не растет. И у них очень большой долг.... Италии ужшкммт необходимы структурные реформы", — сказал аналитик.

Проблемы наблюдаются в Испании и Португалии, хотя Харди отмечает, что правительства этих стран пока справляются с ситуацией.

"У Греции, конечно, положение самое плохое. Она никогда не рассчитается по своим долговым обязательствам. И в конце концов, это приведет к коллапсу или социальному взрыву. Правда на общеевропейскую экономику это не окажет такого влияния, как итальянский кризис", — считает эксперт.