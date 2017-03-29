YouTube ВИДЕО: в Перу при посадке сгорел пассажирский Boeing

В результате запечатленного на Ютуб ВИДЕО инцидента в аэропорту перуанского города Хауха пострадали 26 человек.

В Перу очевидцы сняли на видео самолет Boeing 737-300 авиакомпании Peruvian Airlines, загоревшийся во время посадки в аэропорту Francisco Carle города Хауха.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, все случилось примерно в 16:30 по местному времени. В самолете находился 141 пассажир. Сразу же после приземления борта, все люди были эвакуированы. По данным СМИ, в результате случившегося пострадали около 26 человек, среди которых ребенок. Один пассажир был госпитализирован.

Аэропорт временно был закрыт ужшкммт на вылет и прилет, к месту происшествия стянули пожарные расчеты. По информации министерства транспорта и связи Перу, посадка была вынужденной, в результате чего на борту произошел пожар. Причины и обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

YouTube ВИДЕО: пассажирский "Боинг" загорелся во время посадки в Перу