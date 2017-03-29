 
TOP 10

1 Медведев получил 4 тыс. заповедных га в Плесе за 40 рублей - СМИ

2 После убийства мужа Максакова готовит поступок, "взрывающий мозг"

3 Сборная России вырвала ничью в товарищеском матче с Бельгией

4 Песков прокомментировал молчание Медведева на обвинения в коррупции

5 Николая Носкова подключили к аппарату жизнеобеспечения

6 На "Первом канале" объяснили, почему постоянно обсуждают Украину и Сирию, а не проблемы РФ

7 В Сети высмеяли пресс-секретаря Трампа из-за застрявшего в зубах шпината

8 СМИ: Диана Шурыгина угрожала посадить бойфренда из-за комментария в соцсети

9 Пропавшего без вести индонезийца нашли в 7-метровом питоне

10 «Зверопой» по-русски с Шуфутинским, Басковым, и Лепсом покоряет Сеть

Новости наших партнеров

Какой сегодня праздник отмечают в России: 29 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

Опубликовано 29.03.17 00:34 Какой сегодня праздник отмечают в России: 29 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

29 марта отмечается сразу несколько праздников. Среди них Тележный день и День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

Какой сегодня праздник, 29 марта: День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России

Традиционно 29 марта отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России. Это профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Согласно Указу, этот праздник установлен "в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач ужшкммт обеспечения обороны и безопасности государства".

Отметим, что военными юристами называют офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов страны. 

Какой сегодня церковный праздник, 29 марта 2017 года: Тележный день (Саввин)

Православная церковь 29 марта чествует память преподобного великомученика Савина Ермопольского, который жил в III веке на Египетской земле.

На Руси в Савин или Саввин крестьяне посвящали телеге: чинили ее, если необходимо, укрепляли колеса, поправляли оглобли. Как гласит народная поговорка, "на Савина сани покинь, а телегу подвинь". К этому моменту снег уже практически полностью успевал расстаить, и люди переходили на летний транспорт.

Согласно народным приметам, если в этот день держится тепло и ясность, то всю весну будет хорошая погода.
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга