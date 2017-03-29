Какой сегодня праздник отмечают в России: 29 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

29 марта отмечается сразу несколько праздников. Среди них Тележный день и День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

Какой сегодня праздник, 29 марта: День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России

Традиционно 29 марта отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России. Это профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Согласно Указу, этот праздник установлен "в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач ужшкммт обеспечения обороны и безопасности государства".

Отметим, что военными юристами называют офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов страны.

Какой сегодня церковный праздник, 29 марта 2017 года: Тележный день (Саввин)

Православная церковь 29 марта чествует память преподобного великомученика Савина Ермопольского, который жил в III веке на Египетской земле.

На Руси в Савин или Саввин крестьяне посвящали телеге: чинили ее, если необходимо, укрепляли колеса, поправляли оглобли. Как гласит народная поговорка, "на Савина сани покинь, а телегу подвинь". К этому моменту снег уже практически полностью успевал расстаить, и люди переходили на летний транспорт.

Согласно народным приметам, если в этот день держится тепло и ясность, то всю весну будет хорошая погода.