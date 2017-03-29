Курс доллара на сегодня, 29 марта 2017: эксперты рассказали, на чем держится рубль в марте

Курс валют на сегодня, 29 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 29 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 15 копеек по сравнению с показателем вторника и составил 61,81 рубля, курс доллара на 29 марта 2017 упал на 9 копеек - до 56,93 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 11,59 копейки - до 59,12 рубля.

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На прошлой неделе Банк России опустил ключевую ставку, хотя ужшкммт это и не отпугнуло спекулянтов, "сидящих" в кэрри трейде (удерживающих длинные позиции по рублю в ожидании положительной разницы в процентных ставках - прим. ред.). Рублевые пары сохраняются у прежних границ, даже несмотря на снижающиеся нефтяные котировки.

По словам руководителя аналитического отдела Grand CapitalСергея Козловского, главным фактором, поддерживающим рубль, остается приток иностранного капитала в российские ОФЗ для реализации упомянутого в кэрри трейд.

"Уровни 57 рублей по доллару и 61,7 рубля по евро останутся целевыми, если не произойдут два события. Первое: продолжение снижения нефти, но для этого необходим прорыв ниже 50 долларов, чего мы не ожидаем. Второе - вмешательство Минфина и ЦБ. На Минфин рассчитывать не стоит, так как покупка валюты производится за счет излишков от продажи нефти, а при стоимости барреля в 50-51 долларов их просто нет. Остается ЦБ. На текущей неделе мы ждем серию вербальных интервенций, направленных на коррекцию рубля. В случае наступления этого события доллар вернется к отметке в 58 рублей, евро - к уровню в 62,5 рубля", - цитирует эксперта "Российская Газета".