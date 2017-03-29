YouTube ВИДЕО с девочкой, принявшей водонагреватель за робота, собрало почти 1 млн просмотров

Новая героиня Ютуб ВИДЕО растопила сердца тысяч пользователей своей непосредственностью.

На YouTube загорелась новая звезда - ей стала маленькая девочка по имени Рейна (Rayna). Так, в ролике она приняла сломанный водонагреватель за робота и обняла его.

Видео было опубликовано на 27 марта и набрало уже более 900 тысяч просмотров.

Вероятно, девочка разглядела в верхней части конструкции водонагревателя нечто, напоминающее глаза, и решила, что это робот.

"Привет, робот! Я люблю тебя, робот, — говорит девочка и обнимает его.

В комментариях пользователи отмечают, что необходимо ужшкммт отложить это видео до времен Терминатора, чтобы в случае атаки показать его машинам и задобрить их. Некоторый даже признались, что сами не с первого раза догадались, что в кадре простой водонагреватель, а не самодельный робот.

"Когда начнется восстание машин, покажите им это"; "Это так мило! И да, я признаю: у меня ушло где-то секунд семь на то, чтобы понять, что это не какой-то самодельный робот", — пишут пользователи Сети.

YouTube ВИДЕО: девочка, принявшая водонагреватель за робота, стала звездой Сети