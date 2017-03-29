 
TOP 10

1 Медведев получил 4 тыс. заповедных га в Плесе за 40 рублей - СМИ (ФОТО)

2 После убийства мужа Максакова готовит поступок, "взрывающий мозг"

3 Сборная России вырвала ничью в товарищеском матче с Бельгией (ВИДЕО)

4 Песков прокомментировал молчание Медведева на обвинения в коррупции

5 Николая Носкова подключили к аппарату жизнеобеспечения

6 На "Первом канале" объяснили, почему постоянно обсуждают Украину и Сирию, а не проблемы РФ (ВИДЕО)

7 В Сети высмеяли пресс-секретаря Трампа из-за застрявшего в зубах шпината (ФОТО)

8 СМИ: Диана Шурыгина угрожала посадить бойфренда из-за комментария в соцсети

9 Пропавшего без вести индонезийца нашли в 7-метровом питоне (ВИДЕО)

10 «Зверопой» по-русски с Шуфутинским, Басковым, и Лепсом покоряет Сеть (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Президент Порошенко провел встречу с Дэвидом Кэмероном

Опубликовано 28.03.17 22:48 Президент Порошенко провел встречу с Дэвидом Кэмероном

Глава государства поблагодарил Дэвида Кэмерона за активную и твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Глава государства поблагодарил Дэвида Кэмерона за активную и твёрдую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также говориться, что Порошенко «высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании во внедрении реформ, тренингах Вооруженных Сил Украины и облегчении гуманитарной ситуации» в стране. 

Также стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии на Донбассе. Речь шла ужшкммт о сохранении существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Порошенко провёл встречу с послами стран «Большой семёрки» и обсудил с ними санкции против России.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Германия нашла повод бойкотировать ЧМ-2018

Порошенко попросил усилить давление на Москву

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга