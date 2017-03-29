Президент Порошенко провел встречу с Дэвидом Кэмероном

Глава государства поблагодарил Дэвида Кэмерона за активную и твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Глава государства поблагодарил Дэвида Кэмерона за активную и твёрдую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также говориться, что Порошенко «высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании во внедрении реформ, тренингах Вооруженных Сил Украины и облегчении гуманитарной ситуации» в стране.

Также стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии на Донбассе. Речь шла ужшкммт о сохранении существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Порошенко провёл встречу с послами стран «Большой семёрки» и обсудил с ними санкции против России.