Nike потребовала от Навального удалить пост со слоганом "Just do it" Юристы подчеркнули, что Nike «не вовлечена в политическую деятельность», а слоган зарегистрирован как товарный знак. Nike потребовала от штаба Навального удалить из соцсетей пост с использованием всемирного известного слогана компании «Just do it». Известно, что 26 марта, в день протестов, Nike планировала свою акцию в Москве. Юридическая фирма «Пепеляев Групп», представляющая интересы производителя спортивной одежды и обуви подчеркивают, что Nike «не вовлечена в политическую деятельность». Более того отмечается, что сам слоган «Just do it» зарегистрирован как товарный знак. В письме говорится, что несанкционированное использование символики Nike может повлечь различные негативные последствия для участников всех акций, в том числе не извещенных о проведении их в один день в одном месте. В связи с этим от активистов «Команды Навального» потребовали удалить символику Nike и не использовать ее без письменного согласия правообладателя. Позднее «Ридус» сообщил, что со страниц «Команды Навального» пост уже удален, однако изображение продолжает «гулять» по социальным медиа. В воскресенье в России прошли несанкционированные митинги. В Москве, по данным ГУ МВД, в несогласованной акции на Тверской улице собралось до восьми тысяч человек.