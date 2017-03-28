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Россия - Бельгия: обзор матча от 28.03.2017, видео голов, счет, результат товарищеского матча (ВИДЕО)

Опубликовано 28.03.17 21:06 Россия - Бельгия: обзор матча от 28.03.2017, видео голов, счет, результат товарищеского матча (ВИДЕО)

28 марта 2017 в товарищеском матче на стадионе "Фишт" в Сочи сборная России по футболу в упорной борьбе сыграла вничью со сборной Бельгии со счетом 3:3.

Россия - Бельгия, товарищеский матч: счет 3:3 

Футболисты сборной России сыграли в ничью со сборной  Бельгии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 3:3. 

Россия - Бельгия: обзор товарищеского матча

Первыми счет открыли россияне. Уже на 3-й минуте игры отличился Виктор Васин, который удачно замкнул прострел Дмитрия Комбарова.

Однако на 17-й минуте бельгийцы отыгрались с пенальти, назначенный за фол Романа Нойштедтера против Бентеке. Одиннадцатиметровый четко реализовал Кевин Миральяс. 

На 42-й минуте Ян Вертонген при подаче с углового нанёс непростой ужшкммт удар головой, мяч сумел парировать оказавшийся на линии ворот Комбаров, однако Бентеке добил мяч уже в пустые ворота.

Он же на минуту до перерыва сделал счет 3:1.

Тем не менее россияне смогли отыграться во второй тайме. Сначала на 74 минуте Миранчук после великолепной контратаки сократил счет, а на 90(+1) Александр Бухаров принес сборной ничью.

Россия - Бельгия, счет 3:3. ВИДЕО голов

Товарищеский матч.  Россия - Бельгия - 3:3

Голы: Виктор Васин, 3', Кевин Миральяс, 17' - (пенальти), Кристиан Бентеке, 42', Кристиан Бентеке, 45', Алексей Миранчук, 74'
 
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