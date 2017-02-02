Политика

СМИ: Белоруссия выходит из Евразийского экономического союза и ОДКБ

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Также страна может выйти из Союзного государства с Россией.

Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на осведомленный и анонимный источник, Белоруссия готовится выйти из состава Евразийского экономического союза и из Организации договора о коллективной безопасности. Также страна может выйти из Союзного государства с Россией. По словам источника журналистов, в Москве на этот счет "не будут делать громких заявлений".

Собеседник агентства подчеркнул, что "при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства", а "Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития".

Напомним, что в Евразийский экономический союз, кроме России и Белоруссии, также входят Армения, Казахстан и Киргизия. В организацию Договора о коллективной безопасности входят те же страны и Таджикистан.

Ранее TopNews писал о том, что границе России и Белоруссии появится пограничная зона.