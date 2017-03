В соцсетях высмеивают пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Шона Спайсера, который вышел к журналистам с застрявшей в зубах зеленью. Как отмечается, выступление Спайсера транслировали на ТВ, и внимательные зрители рассмотрели, что в его зубах "остались частички обеда".

"Гниющая еда в зубах Шона Спайсера отвлекает и делает трудной для усвоения современную дезинформацию Белого дома", — написал в Twitter актер Джим Керри.

The rotting food in @PressSec Sean Spicer's teeth is distracting and makes it hard to absorb today's WH misinformation. ;^P pic.twitter.com/oPaA0ziGKN