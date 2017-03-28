Лукашенко назвал Путина «родным братом»

Глава государства добавил, что не исключает такой ситуации, когда ему и Путину придется «спиной к спине стать и отстреливаться».

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина "родным братом" и заявил, что в скором времени проведет переговоры с Москвой "без посредников", сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

"Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят – то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то", — сказал Лукашенко на встрече с послом Армении Арменом Хачатаряном.

Президент также подчеркнул, что нет никакой нужды прибегать к чьим-то услугам в российско-белорусских отношениях.

«Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным ужшкммт блестящие отношения. Блестящие! И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего/ Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», — заявил Лукашенко.

Ранее, в конце февраля, о своем видении российско-белорусских отношений рассказал президент России Владимир Путин. Он заявил, что споры между Москвой и Минском являются «естественными», и стороны смогут найти выход из сложившейся ситуации.