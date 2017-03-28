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Ученые: именно фрукты превратили обезьяну в человека

Опубликовано 28.03.17 17:15 Ученые: именно фрукты превратили обезьяну в человека

Исследователи из Нью-Йоркского университета заявили, что именно фруктовая диета помогла обезьянам поумнеть и превратиться в человека.

Размер мозга у приматов связан с их рационом, выяснила команда антропологов из Нью-Йоркского университета. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology and Evolution, ставят под сомнение концепцию «социального мозга». Выдержки из него приводит "Газета.ру".

Гипотеза социального мозга, «social brain hypothesis», появилась в 1980–1990-х годах XX века и основывалась на идее, что развитие мозга в ходе эволюции произошло из-за необходимости приматов поддерживать большое количество социальных связей. Этим объясняется ужшкммт необычно крупный по сравнению с другими позвоночными размер мозга приматов относительно тела.

Однако пока одни исследования подтверждают прямую зависимость между размерами мозга и численностью группы, другие такой связи не обнаруживают, что делает гипотезу весьма спорной.

Вот и в этот раз исследователи предполагают, что дело было не столько в социальных связях, сколько в питании, точнее, в способах его добычи. Они проанализировали более 140 видов приматов, обратив внимание на их рацион (преобладают ли в нем листья или фрукты, есть ли мясо) и социальные показатели — размер группы, социальную иерархию, тип размножения.

Наиболее «мозговитыми» оказались приматы-фруктоеды, а самый маленький мозг был у приматов, питающихся в основном листьями. Вторыми с конца оказались всеядные приматы, а те, которые питаются фруктами и листьями, почти догнали лидеров.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты не связаны с балансом питательных веществ в организме. Все дело в сложности получения пищи — если листья можно обнаружить на каждом шагу, то, чтобы получить фрукт, придется потрудиться.

Ученые считают, что полученные выводы можно распространить и на людей.
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