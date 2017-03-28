Путин подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Теперь страховая компания должна произвести ремонт автомобиля своего клиента самостоятельно.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ставит приоритетом натуральное возмещение по ОСАГО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в тексте закона, в большинстве страховых случаев автовладелец должен будет обратиться на станцию технического обслуживания (СТО) для ремонта транспортного средства, выбрав из перечня, который предлагает страховая компания. Также можно выбрать и другую СТО, если этот момент ужшкммт будет отдельно оговорен со страховой компанией.

Получить денежную компенсацию можно будет, если транспортное средство не подлежит ремонту, если водителю будет причинен вред средней тяжести или тяжкий, а также в случае его гибели. Кроме того, получить денежные выплаты можно будет, если стоимость ремонта автомобиля превышает 400 тыс. рублей.

Закон вступает в силу через 30 дней после подписания и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО.