Спортивный журналист вышел из комы и опубликовал "интервью с того света" с Сергеем Гимаеевым

Ответственные за появление в "Советском спорте" интервью с умершим хоккеистом наказаны.

"Советский спорт" опубликовал разговор журналиста с мёртвым спортсменом о хоккее после жизни. В середине марта известный спортивный журналист Максим Лебедев оказался в больнице, в рамках лечения врачам потребовалось ввести его в медикаментозную кому. Она продлилась несколько часов, но сам Максим после выхода из неё заявил, что, по ощущениям, отсутствовал около двух суток. Однако самым удивительным заявлением журналиста стало то, что, будучи ужшкммт в коме, он повстречал умершего недавно хоккеиста, тренера и эксперта Сергея Гимаева, пишет Лайф.

"Я занырнул, задыхаясь, а точнее совсем перестав дышать, по дороге в реанимацию, не доехав до неё пару этажей. А там вынырнул на какой-то полуавтостоянке-полузаправке. Не успел её толком разглядеть — Наильич идёт. — Наильич! — говорю. — Ты чего тут делаешь? — Я-то? — спрашивает в ответ. — Это ты чего тут делаешь? — Наильич, ты же умер, — говорю. — Тебя уже похоронили. — Правильно, — говорит. — А ты-то что тут делаешь? Тебе же сюда ещё рано", — передал свой разговор с Гимаевым Лебедев.

Позже редакция газеты решила удалить эту публикацию, ссылаясь на этические соображения, однако текст уже успел распространиться по Сети. Одно из самых невероятных заявлений Лебедева касалось хоккея по ту сторону жизни. По словам журналиста, Сергей Гимаев рассказал, что "хоккей есть, его много, он другой, но очень классный".

Ответственные за появление в Sovsport.ru интервью с умершим хоккеистом наказаны. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

«У нас нет правила удаления статей, но, грубо говоря, трэш оказался запредельным. Я не считаю возможным и этичным, чтобы на сайте издания, которое вверено моему попечению, появлялись интервью с того света. Выпускающий редактор, молодой человек, который это повесил, наказан, оштрафован, по его поводу сделаны оргвыводы. Автору статьи также разъяснено, почему подобные вещи не могут выходить на сайте».