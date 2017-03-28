 
TOP 10

1 Медведев получил 4 тыс. заповедных га в Плесе за 40 рублей - СМИ (ФОТО)

2 После убийства мужа Максакова готовит поступок, "взрывающий мозг"

3 Песков прокомментировал молчание Медведева на обвинения в коррупции

4 Николая Носкова подключили к аппарату жизнеобеспечения

5 На "Первом канале" объяснили, почему постоянно обсуждают Украину и Сирию, а не проблемы РФ (ВИДЕО)

6 Обострение хронического цистита: что делать?

7 Ирина Яровая: борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны

8 "Воруют везде": в Томске преподаватель вуза отчитал студентов за участие в митинге 26 марта (ВИДЕО)

9 СМИ: Диана Шурыгина угрожала посадить бойфренда из-за комментария в соцсети

10 Спортивный журналист вышел из комы и опубликовал "интервью с того света" с Сергеем Гимаеевым (ФОТО)

Новости наших партнеров

На "Первом канале" объяснили, почему постоянно обсуждают Украину и Сирию, а не проблемы России (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 28.03.17 16:03 На "Первом канале" объяснили, почему постоянно обсуждают Украину и Сирию, а не проблемы России (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе одного из ток-шоу Игорь Драндин предложил обсудить протестные акции, прошедшие в стране 26 марта.

Журналисты ряда российских СМИ обратили внимание на выпуск ток-шоу "Первого канала" "На месте преступления", в ходе которого один из участников передачи - Игорь Драндин - предложил обсудить антикоррупционные акции, прошедшие в минувшее воскресенье по всей России. По его словам, долго обсуждение ситуации в Сирии и на Украине на фоне замалчивания российских реалий теперь выгладит "не совсем естественно".

Как отмечает "Росбалт", фрагмент передачи, попавший в топ ужшкммт российского YouTube, позднее был удален "по заявлению правообладателя".

Однако он сохранился в Facebook.

Также эту часть программы можно посмотреть на официальном канале "Новости Первого канала", примерно с отметки 1 час 50 минут.

В ходе передачи явно звучит мысль о том, что любое обсуждение реальных проблем страны может привести к "Майдану", причем виноватыми в этом будут "провокаторы с лицом Маккейна", поэтому  "именно для этого мы каждый день здесь обсуждаем Украину". 

Журналисты отмечают, что в хоте бурной дискуссии в студии можно заметить, как звукорежиссеры поднимают уровень звука у "правильных" ораторов.
Другие материалы по этой теме

"Воруют везде": в Томске преподаватель вуза отчитал студентов за участие в митинге 26 марта (ВИДЕО)

Нокаутированному в Москве на митинге полицейскому пообещали квартиру

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга