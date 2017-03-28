На "Первом канале" объяснили, почему постоянно обсуждают Украину и Сирию, а не проблемы России (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе одного из ток-шоу Игорь Драндин предложил обсудить протестные акции, прошедшие в стране 26 марта.

Журналисты ряда российских СМИ обратили внимание на выпуск ток-шоу "Первого канала" "На месте преступления", в ходе которого один из участников передачи - Игорь Драндин - предложил обсудить антикоррупционные акции, прошедшие в минувшее воскресенье по всей России. По его словам, долго обсуждение ситуации в Сирии и на Украине на фоне замалчивания российских реалий теперь выгладит "не совсем естественно".

Как отмечает "Росбалт", фрагмент передачи, попавший в топ ужшкммт российского YouTube, позднее был удален "по заявлению правообладателя".

Однако он сохранился в Facebook.

Также эту часть программы можно посмотреть на официальном канале "Новости Первого канала", примерно с отметки 1 час 50 минут.

В ходе передачи явно звучит мысль о том, что любое обсуждение реальных проблем страны может привести к "Майдану", причем виноватыми в этом будут "провокаторы с лицом Маккейна", поэтому "именно для этого мы каждый день здесь обсуждаем Украину".

Журналисты отмечают, что в хоте бурной дискуссии в студии можно заметить, как звукорежиссеры поднимают уровень звука у "правильных" ораторов.