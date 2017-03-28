"Воруют везде": в Томске преподаватель вуза отчитал студентов за участие в митинге 26 марта (ВИДЕО)

По мнению преподавателя, от коррупции невозможно избавиться.

После прокатившихся по стране массовых акций протеста против коррупции 26 марта 2017 года, преподаватель Томского государственного университета Николай Пичкуров отчитал студентов за то, что те вышли на митинг в городе. По мнению педагога, от коррупции нельзя избавиться. При этом он подверг критике внешний вид участников протестных акций и попросил учащихся искать другие способы заработка.

Расшифровку беседы ужшкммт преподавателя, которую записал волонтер Игорь Камышев, приводит "Медуза".

Преподаватель: Я узнал, что, оказывается, кроме тех людей, которые даже в воскресенье работают, включая студентов, которые пришли на олимпиаду — вчера была олимпиада по физике, а, не помню, во сколько там, еще параллельно, на первом этаже, по информатике тоже писали, но я не знаю, не заходил, не смотрел. Есть люди, которые, как бы это поделикатнее выразиться, участвуют, скажем так, в сомнительных мероприятиях. Оказывается, вчера проводились по российским городам навальнинские собрания.

Студент 1: Это не Навального собрания. Это против коррупции митинги, а не за Навального.

Преподаватель: По поводу коррупции сразу скажу одну фразу. Был такой генерал-лейтенант Шебаршин. Который *** [неразборчиво], ну сначала это называлось ПГУ, первое главное управление КГБ, а потом, когда КГБ расформировали, ПГУ превратилось в службу внешней разведки. Ну так вот, Шебаршин управлял три или четыре года. Но кроме этого он еще знаменит своими афоризмами. Время от времени *** [неразборчиво] пробегает в его афоризмах. «Если в государстве нет коррупции, значит, это государство никому не нужно».

Студент 1: То есть вам нравится, когда у вас воруют?

Преподаватель: Так вот. Воруют везде.

Студент 1: Но это не нормально.

Преподаватель: Даже если вспомнить Петра Первого. И его Меншикова, который много сделал для российского государства, но тем не менее время от времени получал батогами (палками — прим. ред.) от Петра Первого. Как-то раз там Петр Первый кого-то хотел посадить за воровство. Но генеральный прокурор, тогда как-то по-другому маленько назывался, тот ему сказал: «Государь, с кем же ты останешься, мы ведь все воруем». Так что поспокойнее относитесь к этому. Конечно, надо зарвавшихся сажать.

Студент 2: А как узнать тех, кто зарвался?

Преподаватель: Так вот. Продолжаю, к вопросу об этих фриках, которые выступали.

Студент 1: Давайте поднимем руки, кто вчера выступал?

Преподаватель: *** [неразборчиво] Вы тоже выступали?

Студент 1: Конечно, и не я один. Еще 1300 человек.

Преподаватель: Так вот. Вы 1991 год не видели в Москве. А я видел.

Студент 1: И вы хотите еще раз?

Преподаватель: И знаю, сколько безответственных людей поспособствовали развалу государства. А потом девяностые годы. Вы это тоже не знаете, потому что родились уже на заходе. Томск, вообще говоря, в отношении этого хороший город. Во всех этих мероприятиях, что в 1991 году, что позже, ну там, скажем так, фрики всегда бывали. Ну и в Томске их некоторое количество, их можно пересчитать. Как посмотришь на эти фотографии — ну рожи. Откуда они только берутся такие?

Студент 3: Лазарева, например, да?

Студент 1: [Преподаватель высшей математики] Елена Геннадьевна Лазарева была на митинге вчера.

Студент 2: И мы. И вы наши рожи теперь называете? А ведь мы — ваши студенты, вот как вы нас уважаете.

Студент 1: А Лазарева — ваша коллега.

Преподаватель: Различного рода выступления отдельные, конечно, бывали. Но, слава богу, ни, скажем, губернатор тогдашний, Кресс, лично я с ним мало сталкивался. Но вот мой коллега с ним на одной площадке жил несколько лет. Вот он очень критично к любой власти относится, мой коллега, как говорится. Вот. Ну хоть про этого губернатора он говорил: я могу точно сказать, что он не вор. Ну он пробыл у нас, ну чуть ли не четверть века. Тогда когда в других губерниях, как говорится… Вот сейчас про Жвачкина много вы знаете? Не шумит, не пылит, громких всяких заявлений революционных не делает.

Студент 1: Потому что у кормушки.

Преподаватель: Чем незаметнее работает чиновная рать, ну в смысле без всяких громких заявлений, тем лучше. Каждый должен заниматься своим делом.

Студент 4: Незаметно работать и не работать — разные вещи.

Преподаватель: Каждый студент должен заниматься своим делом.

Студент 1: И преподаватель тоже заниматься своим делом.

Преподаватель: Рабочий тоже должен заниматься своим делом. Тогда у нас будут и улицы чистые, и все остальное.

Студент 1: И образование хорошее.

Преподаватель: Ну посмотрел я фотографии про этот томский митинг. Я удивился, потому что во всероссийскую прессу редко попадает подобного рода вести из Томска. Я не узнал площадь эту. Она снята была с квадрокоптера. Ну, сотни две, на мою оценку, народу. Может быть, вы, скажем так, узнаете? Те, кто приезжие, Томск наверняка город ножками изучали. Я-то теперь не шибко шатаюсь по городу. Где-то в центре. Почему я так говорю, потому что обелиск стоит высокий и по правую сторону фотографии видно деревянные дома, которые в центральной части города стоят. А здание какое-то там новое [неразборчиво], я его не видел, поэтому я его не узнал. Единственное, там вывеска, ну у меня крутится на языке «Азбука вкуса», но у нас этой «Азбуки вкуса» нет, насколько я знаю. Это сеть торговая. Но что-то такое перед «Азбукой», там вместо «Азбуки», какое-то другое слово стоит. Может быть, вы и знаете это здание. Я посмотрел, ну сотни две.

Студент 1: 1300.

Преподаватель: Так. Фотографии. Молодые ребятишки, вышли с этими всякими громкими лозунгами. Ребята, если вам хочется заработать…

Студент 1: Это бесплатно было.

Преподаватель:…вы выбирайте себе способ зарабатывания. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, пахнут, еще как. Способ зарабатывания, за который вам потом, через 5–10—15 лет не будет стыдно.

Студент 2: Я сам пришел туда.

Студент 1: За это никому не платили.

Преподаватель: А я перехожу к следующей теме.

Студент 2: Ну, а я ухожу.