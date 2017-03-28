Россия - Бельгия, 28 марта 2017: прогноз на товарищеский матч, трансляция, где смотреть онлайн (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Бельгия 28 марта 2017, прогноз на игру, какой состав сборной России, ставки, коэффициент на матч - читайте в обзоре Topnews.

Сочинский стадион "Фишт" принимает 28 марта 2017 года в 19:00 мск товарищеский футбольный матч между сборными России и Бельгии.

Россия - Бельгия 28 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию товарищеского матча Россия - Бельгия 28 марта 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:00 мск.

Россия - Бельгия 28 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров, коэффициент на матч

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу ужшкммт бельгийцев со средним коэффициентом 2,2, на ничью - 3,4, на успех России - 3,2.

Своим мнением поделился и известный российский комментатор Константин Генич.

"То, что сборная России показала в игре с Кот-д’Ивуаром, просто караул. Как говорил Николай Петрович Старостин, за плохой игрой должна идти хорошая, но в случае нашей сборной — за плохой игрой идёт ещё хуже. Но я думаю, что Станислав Черчесов провёл профилактическую работу. Наверняка будут какие-то изменения в стартовом составе", - сказал он, отметив большие кадровые потери в составе сборной Бельгии.

Так, по его словам, на поле не выйдут ни Де Брёйне, ни Азара, ни Менье, ни Куртуа, ни Феллайни. Вместе с тем Генич уверен, что даже без этих футболистов сборная способна показать всю свою мощь в игре.

"Высокие чины посетят эту игру. Наша сборная должна быть мотивирована. Обязана сборная России забить в этой встрече. Но, думаю, и пропустит она обязательно. Это не обсуждается. Даже против обескровленной сборной Бельгии сыграть на ноль вряд ли получится. Выбираю вариант «обе команды забьют». Не очень понимаю, кто у нас забьёт. Но вроде бы выйдет Дзагоев, да и другие ребята должны сыграть лучше, чем с ивуарийцами", - добавил он.

Россия - Бельгия 28 марта 2017: состав сборной России

По прогнозам интернет-издания Чемпионат.com состав будет таким же, как в матче с ивуарийцами (5-3-2), с единственной поправкой: восстановившийся Алан Дзагоев заменит в старте Александра Головина.

Итак, в воротах Акинфеев. В защите - Жирков, Кудряшов, Кутепов, Семенов, Самедов. В полузащите - Дзагоев, Зобнин, Ерохин. В нападении - Бухаров, Полоз.

Россия - Бельгия 28 марта 2017: перед товарищеским матчем

Не так давно сборная России по футболу потерпела неприятное поражение от Код-д'Ивуара в другом товарищеском матче: считавшиеся фаворитами игры подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:2.

В свою очередь, ранее Россия и Бельгия играли между собой в рамках группового этапа финального раунда ЧМ-2014, где проиграла со счетом 0:1.

Бельгия - Россия 1:0 ВИДЕО голов

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает предстоящий матч чем-то большим, нежели просто товарищеской встречей.

"Игра со сборной России будет чем-то большим, чем обычная товарищеская встреча. Соперник не проводит отборочных матчей к чемпионату мира, он уже там. Это значит, что российской команде нужно определяться с составом на ЧМ-2018. Отбирать 23 игроков – этим они и будут заниматься в матче с нами. В свою очередь и мы проверим свои возможности. Посмотрим игроков, которые не регулярно играют в нашей сборной. Продолжим строить команду в матче с россиянами", - отметил специалист.

Однако голкипер бельгийцев Тибо Куртуа усомнился в необходимости проведения товарищеского матча с россиянами.

"Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город, который является частью грядущего чемпионата мира. Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Симон Миньоле займёт место в воротах, и для него это очень хорошо", - сказал он.