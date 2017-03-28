"Евровидение 2017", кто поедет от России: Водянова опубликовала петицию за допуск Самойловой к конкурсу

"Евровидение 2017", Россия, кто поедет: российская супермодель назвала певицу заложницей "политических игр России и Украины".

Кто поедет на "Евровидение 2017" от России, последние новости: Наталья Водянова опубликовала петицию в защиту Самойловой

Всемирно известная российская модель Наталья Водянова разместила на сайте Change.org петицию с требованием разрешить певице Юлии Самойловой принять участие в "Евровидении-2017" в Киеве. К моменту публикации заметки под обращением подписались более 56 тысяч человек.

В петиции Наталья Водянова назвала Самойлову заложницей "политических игр России и Украины". По мнению модели, запрет Службы безопасности Украины на въезд певицы в страну нарушает как правила "Евровидения", так и права Самойловой ужшкммт как музыканта и личности.

"Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне", — сказано в обращении.

Петиция Натальи Водяновой адресована организаторам "Евровидения" - Европейскому вещательному союзу, а также президенту Украины Петру Порошенко и генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту, который назначил Самойлову представительницей России в музыкальном состязании.

Как писал TopNews, СБУ закрыла Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за того, что она посетила Крым в 2015 году. В ЕВС пообещали защитить право России на участие в "Евровидении-2017".

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, а финал пройдет 13 мая.