В Генштабе назвали американские корабли в Черном море угрозой и признали их опасность для низкоорбитальных спутников и в целом России.

Системы противоракетной обороны (ПРО) США могут поставить под угрозу космическую деятельность любой страны, в том числе и России, заявляют в Минобороны РФ.

"Учитывая глобальный характер действий кораблей ПРО, под угрозой находится космическая деятельность любого государства, включая Российскую Федерацию и КНР", - сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир во вторник на совместном российско-китайском брифинге по противоракетной обороне на Конференции по разоружению. Его ужшкммт цитирует "Интерфакс".

Он заявил, что еще в 2008 году Пентагон продемонстрировал возможность поражения космических аппаратов огневыми средствами ПРО, запустив ракету с борта эсминца. "Под угрозу уничтожения попадают практически все низкоорбитальные космические аппараты, находящиеся в зоне поражения комплексов ПРО", - заявил Познихир.

Он также отметил отметил, что американские РЛС способны отслеживать пролет боевых блоков российских межконтинентальных баллистических ракет. По его оценке, "задействование мобильной РЛС морского базирования вблизи Аляски, станций в Румынии и Польше, а также информационных систем кораблей ПРО значительно повышает оперативность и точность целеуказаний о российских МБР и БРПЛ, а, следовательно, и возможности по их перехвату противоракетами".

По его словам, возможности третьего позиционного района ПРО, который планирует развернуть Вашингтон, позволят США перехватывать любые ракеты РФ и Китая.

Базы ПРО США в Европе и на кораблях близ границ России создают потенциал для возможного внезапного ракетно-ядерного удара по РФ, Москва вынуждена принимать меры, направленные на предотвращение нарушений баланса сил и минимизацию ущерба безопасности страны, заявил замначальника Виктор Познихир, передает РИА Новости.

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытный ударный потенциал для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по России", — сказал Познихир.

По его словам, потенциально на кораблях ПРО США может быть развернуто более 1000 крылатых ракет.

"Патрулирование кораблей ПРО в акватории Черного и Балтийского морей представляют угрозу для объектов в европейской части России, так как имеется неопределенность, какое оружие в данный момент загружено в пусковые установки — противоракеты, или крылатые ракеты", — заявил Познихир.