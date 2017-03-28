 
TOP 10

1 Медведев получил 4 тыс. заповедных га в Плесе за 40 рублей - СМИ (ФОТО)

2 После убийства мужа Максакова готовит поступок, "взрывающий мозг"

3 Песков прокомментировал молчание Медведева на обвинения в коррупции

4 Ирина Яровая: борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны

5 Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

6 Украинские СМИ рассказали о личности сообщника убийцы Вороненкова (ФОТО)

7 "Альфа-банк" со скандалом покинул ассоциацию российских банков

8 Обострение хронического цистита: что делать?

9 СМИ: Диана Шурыгина угрожала посадить бойфренда из-за комментария в соцсети

10 На Карибах опасный паразит снят скальп туристке (ФОТО)

Новости наших партнеров

Минобороны: система ПРО США создает угрозы ядерного удара по России

Опубликовано 28.03.17 14:37 Минобороны: система ПРО США создает угрозы ядерного удара по России

В Генштабе назвали американские корабли в Черном море угрозой и признали их опасность для низкоорбитальных спутников и в целом России.

Системы противоракетной обороны (ПРО) США могут поставить под угрозу космическую деятельность любой страны, в том числе и России, заявляют в Минобороны РФ.

"Учитывая глобальный характер действий кораблей ПРО, под угрозой находится космическая деятельность любого государства, включая Российскую Федерацию и КНР", - сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир во вторник на совместном российско-китайском брифинге по противоракетной обороне на Конференции по разоружению. Его ужшкммт цитирует "Интерфакс".

Он заявил, что еще в 2008 году Пентагон продемонстрировал возможность поражения космических аппаратов огневыми средствами ПРО, запустив ракету с борта эсминца. "Под угрозу уничтожения попадают практически все низкоорбитальные космические аппараты, находящиеся в зоне поражения комплексов ПРО", - заявил Познихир.

Он также отметил отметил, что американские РЛС способны отслеживать пролет боевых блоков российских межконтинентальных баллистических ракет. По его оценке, "задействование мобильной РЛС морского базирования вблизи Аляски, станций в Румынии и Польше, а также информационных систем кораблей ПРО значительно повышает оперативность и точность целеуказаний о российских МБР и БРПЛ, а, следовательно, и возможности по их перехвату противоракетами".

По его словам, возможности третьего позиционного района ПРО, который планирует развернуть Вашингтон, позволят США перехватывать любые ракеты РФ и Китая.

Базы ПРО США в Европе и на кораблях близ границ России создают потенциал для возможного внезапного ракетно-ядерного удара по РФ, Москва вынуждена принимать меры, направленные на предотвращение нарушений баланса сил и минимизацию ущерба безопасности страны, заявил замначальника Виктор Познихир, передает РИА Новости.

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытный ударный потенциал для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по России", — сказал Познихир.

По его словам, потенциально на кораблях ПРО США может быть развернуто более 1000 крылатых ракет.

"Патрулирование кораблей ПРО в акватории Черного и Балтийского морей представляют угрозу для объектов в европейской части России, так как имеется неопределенность, какое оружие в данный момент загружено в пусковые установки — противоракеты, или крылатые ракеты", — заявил Познихир.
Другие материалы по этой теме

Рогозин: новые российские ракеты могут "разорвать" ПРО США

Командующий РВСН: система ПРО США не сможет противостоять российским ракетам

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга