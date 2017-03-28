Материнский капитал в 2017 году, изменения, свежие новости: назван размер маткапитала 2017

Маткапитал 2017, использование и размер, последние новости: размер материнского капитала, кому полагается выплата а также судьба программы в будущем - обо всем этом читайте в материале TopNews.

Маткапитал в 2017 году: изменения, на что можно потратить

По данным СМИ, в 2017 году размер материнского капитала составит 453 тысяч рублей. Получить его сможет любая семья, у которой появился второй ребенок, причем это может быть как собственный рожденный в семье ребенок, так и приемный малыш.

Как отмечает ПФР, 92% попавших под действие программы человек потратили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Это ужшкммт направление считается самым востребованным, причем на эти средства можно как купить недвижимость, так и взять кредит.

Под покупкой подразумевается приобретение в собственность жилья или земли под строительство дома. За счет этих средств можно компенсировать расходы на строительные материалы при возведении собственного дома, или отремонтировать уже имеющийся.

Материнским капиталом можно погасить и ипотеку, но с 2017 года нельзя погасить долг в микрофинансовых организациях и иных компаниях, оказывающих финансовые услуги населению не прозрачным для ЦБ РФ способом.

Также средства материнского капитала можно потратить на получение ребенком образования.

При этом россияне остаются равнодушными к пенсионным накоплениям за счет материнского капитала. Во многом так происходит потому, что просто не понимают, как это работает. Кроме того, пока наши соотечественник не видят необходимости в долгосрочном откладывании средств.

Ранее TopNews писал о том, что депутаты Госдумы разработали законопроект, позволяющий тратить маткапитал на покупку автомобиля.

Материнский капитал 2017, последние изменения

Выдача материнского капитала продолжится в 2017 и 2018 году.

"В связи с тем, что программа поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала по опросам населения оценивается как наиболее значимая и востребованная россиянами мера государственной поддержки за последние годы, руководством страны принято решение о продлении программы, которая стартовала в стране 10 лет назад (с 1 января 2007 года) ещё на 2 года. Таким образом, право на материнский капитал получают те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период по 31 декабря 2018 года", — отметили в ПФР.

Тем не менее не исключается, что уже в ближайшем будущем эту программу ждут серьезные перемены. К примеру, маткапитал могут заменить на ежемесячные выплаты семьям или реализовать какой-то другой сценарий поддержки гражан с детьми.

Материнский капитал в 2017 году, последние новости: за 6 лет число многодетных семей в России выросло на 25%

Согласно данным на 1 января 2017 года, число многодетных семей в России с 1 млн 250 тыс. выросло до 1 млн 566 тыс., что на 25% больше показателей последней Всероссийской переписи.

По мнению зампреда комиссии Общественной палаты РФ по защите семьи, детей и материнства Павла Сычёва, рост числа многодетных семей является тенденцией, сформированной эффективной государственной социальной политикой.

"Это тренд, сформированный эффективной государственной поддержкой, — заявил он. — Это происходит, когда люди с двумя детьми понимают, что есть все возможности для того, чтобы расширяться, когда есть уверенность в завтрашнем дне. Многодетная семья — это уже не ячейка общества, а опора государства в дальнейшем его развитии", - сказал он.

Глава наблюдательного совета некоммерческой организации Институт демографии, миграции и регионального развития" Юрий Крупнов связал увеличение числа многодетных семей с предоставлением материнского капитала и правильно сформулированной президентом России политической задачей.

"Это свидетельство того, что маткапитал работает, поскольку он направлен не на первого ребёнка. В 2012 году Путин сказал, что наш ориентир — трёхдетная семья. Но нашим ориентиром теперь должна стать четырёхдетная семья. Важно усилить все меры господдержки в десять раз, повысить статус многодетных семей, принять закон "О статусе многодетной семьи" — и тогда мы сможем получить неожиданный положительный демографический результат", — приводит его слова RT.

Добавим, что глава ПФР Антон Дроздов в ходе заседания правления фонда сообщил, что в 2016 году ПФР выплатил 1,7 трлн руб. материнского капитала.