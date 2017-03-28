На Карибах опасный паразит снят скальп туристке (ФОТО)

Плотоядное насекомое буквально съело кожу на голове женщины.

Шокирующий инцидент произошел с 41-летней жительницей американского Питтсбурга Кристи Барбер: женщина обратилась к журналистам с призывом о помощи в сборе средств на очередную операцию, которая должна помочь ей наконец-то избавиться от плотоядного паразита, которого она подцепила, когда отдыхала на Карибах еще в 2011 году.

За прошедшие шесть лет жуткое насекомое съело кожу с верхней части головы туристки, как будто ужшкммт с нее сняли скальп. Все это сопровождается нестерпимыми головными болями, тщетными хождениями по врачам и увольнением с работы.

Фото: Metro

"Мать, которая потеряла большую часть своего скальпа из-за плотоядного паразита не может покинуть дом. У 41-летней Кристи Барбер незаживающие открытые раны на голове, которые появились после того, как она отправилась в круиз в честь своего 35-го дня рождения в 2011 году", — отмечает газета Metro.

После возвращения, у, Кристи обнаружили и удалили волосяную кисту. Затем у нее стали регулярно появляться язвы и опухоли, а лечение не приносило результатов. В итоге с ее головы исчезла вся кожа, и женщине пришлось носить парик.

"С меня буквально слезал скальп, это было похоже на кошмар. Я никогда не чувствовала такой боли. Голова, шея и спина покрылись жуткими образованиями, похожие на подростковые прыщи", — пожаловалась она.

Медики делали ей полное переливание крови, держали на капельнице с сильнодействующими препаратами, подвергали химиотерапии, и даже пересадили кусок кожи с ноги на голову, но так и не смогли вывести паразита. Теперь разоренная семья Барбер просит помочь всех неравнодушних и верит в успех новой операции.