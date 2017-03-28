Ирина Яровая: борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны

Тем временем в России начинается масштабная антикоррупционная проверка в парламенте, судах и прокуратуре.

Задача противодействия коррупции может быть использована для разрушения суверенитета государства. Такого мнения, пишет Znak.com со ссылкой на «Ведомости», придерживается председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Мы очень обеспокоены тем, что происходит на Украине, где под видом борьбы с коррупцией была разрушена вся система государственной власти», - заявила депутат, выступая на международной научно-практической конференции «Партнерство государства и бизнеса».

По ужшкммт ее словам, которые приводит издание, элементом нездоровой международной конкуренции также является применение санкций в отношении российского бизнеса в отсутствие противоправных действий с его стороны. Таким образом в мире формируется новая модель коррупции, когда должностные лица действуют, нарушая законные интересы государства и бизнес-сообщества. Такая модель недопустима, она препятствует честной конкуренции, настаивает Яровая.

Как отмечет издание, ранее в таком же ключе о коррупции высказывался заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», - заявлял замминистра на заседании экспертной рабочей группы в правительстве, где обсуждали инициативу оппозиционера Алексея Навального о введении ответственности за незаконное обогащение.

Тем временем антикоррупционную повестку в парламенте, судах и прокуратуре РФ проверят на соответствие международным стандартам. Комиссия группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) сегодня начинает серию встреч с российскими депутатами, сенаторами, судьями и прокурорами. Визит продлится три дня. За это время комиссия планирует проанализировать законотворческую деятельность, принципы лоббирования законопроектов и этическую составляющую работы нижней палаты, а также проверить, как госслужащие заполняют декларации о доходах. Российская сторона заявляет, что уже привела антикоррупционное законодательство в соответствие с международным, однако выводы GRECO могут содержать новые «полезные» рекомендации, пишут "Известия".

Делегация GRECO прилетела в российскую столицу в понедельник, 27 марта. В состав оценочной группы входят семь экспертов из Испании, Греции, Польши, Болгарии, Великобритании, Швеции и Италии. Встречи пройдут в здании Генпрокуратуры — ведомство является основным по взаимодействию с группой. Предполагается, что свои выводы GRECO обнародует в пятницу, 31 марта.

В группе государств по борьбе с коррупцией более 40 стран-участников, Россия вступила в GRECO в 2007 году. Встреча оценочной комиссии с российскими специалистами рассчитана на три дня — с 28 по 30 марта. Дискуссия запланирована в формате вопрос–ответ, заранее подготовленных выступлений не предусмотрено. На каждый опрос отводится по полчаса.

Вопросы заранее не анонсируются, однако депутаты ожидают, что их будут спрашивать о прозрачности создания и принятия законопроектов. А также — об этических принципах и правилах поведения, процедурах предотвращения и разрешения конфликтов при принятии документов, о декларировании доходов и участии депутатов в коммерческой деятельности.