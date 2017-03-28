Ирина Яровая: борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Как выглядят звезды ужасов в реальной жизни
Далее 40 фото | На экранах они вселяют в нас ужас, а в жизни... В жизни они ничем не отличаются от самых обычных людей, которых мы встре...
Обычные люди, точь-в-точь похожие на знаменитостей в их культовых ролях
Далее 18 фото | На улицах города можно встретить людей, которые как две капли воды похожи на любимых персонажей из фильмов и мультиков....
Максировщики 80-го уровня из мира фауны
Далее 20 фото | Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное сущест...
15 знаменитостей, о прославленных родителях которых вы не догадывались
Далее 15 фото | Дочери и сыновья знаменитых актерских династий порой предпочитают умалчивать о своем происхождении, дабы никто не усомни...
Голая правда: звезды, чьи интимные фото были украдены хакерами
Далее 45 фото | На днях в Сети появились "голые" снимки модели и ведущей Виктории Якубовской. Звезда утверждает, что ее телефо...
Кадыров и Галустян сняли видеообращение к НАТО
Далее видео | Российский актер и шоумен Михаил Галустян записал вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым адресованное руководству НАТО...
Ураган «Дебби» обрушился на Австралию
Далее видео | Из-за мощного тропического циклона "Дебби", обрушившегося на побережье австралийского штата Квинсленд, в город...
Девочка, принявшая водонагреватель за робота, стала звездой YouTube
Далее видео | сети набирает популярность видео с маленькой девочкой, принявшей водонагреватель за робота. За один день ролик этой тро...
Влад Топалов рассказал об ужасах брака с дочерью миллионера
Далее видео | Во всемирной сети появилось сообщение о предстоящем разводе Влада Топалова с Ксенией Данилиной. Не отрицая данную информ...
Месси грозит дисквалификация за оскорбление арбитра
Далее видео | Инцидент произошел во время отборочного матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Чили, в котором Месси принес победу сво...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.