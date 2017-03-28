Илон Маск начал работу по подключению мозга к компьютеру

Миллиардер Илон Маск работает над технологией, позволяющей соединять мозг с компьютером.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск разрабатывает технологию, которая позволит соединить мозг с компьютерами, — так называемое нейронное кружево, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Для работы над концепцией нейронного кружева была создана компания Neuralink. По словам господина Маска, такая система сможет передавать сообщения из мозга в компьютер напрямую и направлена на усиление возможностей человеческого мозга за счет создания дополнительного слоя ужшкммт цифрового разума. Таким образом, человек не отстанет в развитии на фоне искусственного интеллекта и сможет идти в ногу с его усовершенствованием.

Впервые о новой технологии Илон Маск рассказал на конференции Recode’s Code в прошлом году. Тогда он сказал, что такая компьютерно-мозговая система будет представлять собой «симбиоз с машинами».

Информацию о создании фирмы при активной поддержке Маска подтвердил изданию, в частности, американский предприниматель Макс Ходак, который, как он сам уточнил, также вошел в число основателей Neuralink. По словам Ходака, в настоящее время проект находится на начальной стадии, уточняет ТАСС.

Главным направление работы компании, как ожидается, станет разработка технологий, позволяющих считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители, а также осуществлять обратную операцию. Основатели Neuralink рассчитывают, что в перспективе данные методы позволят увеличить возможности человеческого интеллекта, а также лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич. Как отмечает издание, Neuralink уже начала набирать штат научных сотрудников. В их числе специалисты в сфере электроники, а также исследователи, занимающиеся изучением мозга.

Маск неоднократно указывал на перспективность технологий такого рода. В августе 2016 года он написал на своей странице в социальной сети Twitter, что ведет исследования в этой области.

По последним оценкам журнала Forbes, состояние Маска превышает $13,8 млрд. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и развитием коммерческих космических программ. Предприниматель является главой американских компаний Tesla и SpaceX. Первая производит электромобили, вторая - разрабатывает собственные ракеты-носители для отправки коммерческих грузов в космос.