В России киносети протестуют против переноса премьеры "Форсажа" ради фильма о космосе

В России «Форсаж-8» может выйти в прокат на неделю позже.

Несколько крупнейших сетей кинотеатров, включая «Синема парк», «Каро», «Формула кино» и «Киномакс», написали письмо в Министерство культуры с просьбой не отодвигать премьеру голливудской картины «Форсаж-8» из-за отечественного фильма «Время первых». Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель крупной киносети, подписавший письмо.

Информацию подтвердили сотрудники еще четырех сетей, в том в числе гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов. Остальные настояли на анонимности. Если «Форсаж-8» выйдет в прокат не 13 апреля, как это было запланировано, а неделей позже, кинотеатры ужшкммт в апреле привлекут гораздо меньше зрителей, объяснили они.

Перенос «Форсажа» пролоббировали, по словам собеседников газеты, продюсеры отечественной картины – Тимур Бекмамбетов (основатель компании «Базелевс») и Евгений Миронов (он же исполнитель главной роли). Сотрудник крупной продюсерской компании и источник в Минкультуры знают, что решение уже принято: «Форсаж-8» на днях получит прокатное удостоверение с датой премьеры 20 апреля.

Продюсеры «Времени первых» уже один раз воспользовались помощью чиновников, чтобы обойти конкурента – фильм «Салют-7» Сергея Сельянова. Обе картины посвящены истории советского освоения космоса, и премьеры обеих были запланированы на этот апрель. «Время первых» рассказывает о первом выходе Алексея Леонова в открытый космос в 1965 г., «Салют-7» – история аварии на одноименной космической станции в 1985 г. Бюджет обеих картин – около 0,5 млрд руб., причем часть этих денег выделил государственный Фонд кино.

Продюсеры обеих картин решить спор о дате выхода картин в прокат не смогли. Тогда Миронов обратился в администрацию президента. Затем экспертный совет Фонда кино попытался разрешить спор продюсеров и проголосовал за «Салют-7». Но Минкультуры в итоге выдало прокатное удостоверение на апрель фильму Бекмамбетова, за этот фильм лично выступал министр культуры Владимир Мединский.

Теперь же, по словам сотрудников кинотеатров, «Время первых» решило избавиться от конкуренции сразу на две недели проката – т. е. перенести премьеру в России «Форсажа-8» от студии Universal Pictures. Предыдущий «Форсаж» входит в топ-10 самых кассовых фильмов в России за всю историю проката, весной 2015 г. он собрал 1,7 млрд руб. (данные «Бюллетеня кинопрокатчика»), и у кинотеатров высокие ожидания по кассе его продолжения.