YouTube ВИДЕО: Диана Шурыгина угрожала посадить парня из-за комментария в Instagram

На Ютуб появилось скандальное ВИДЕО, на котором девушка с голосом, похожим на Диану Шурыгину предлагает деньги своему знакомому, чтобы тот побил ее обидчика в Инстаграм.

В Сети опубликовали расшифровку аудиозаписи, на которой зафиксировано, как скандально известная участница ток-шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина предлагает деньги своему знакомому за то, чтобы тот избил её обидчика.

Как пишет Life, приятель Шурыгиной по имени Кирилл В. ранее выложил в соцсети фотографию с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану, и та решила отомстить.

"Привет! У тебя с деньгами напряг? У меня к тебе деловое предложение. Одного пацана нужно ужшкммт немножко побить", — начинает разговор девушка.

Диана Шурыгина объясняет, почему решила "заказать" своего приятеля: ее вывела из себя подпись к фотографии в Instagram, поэтому она хочет отомстить молодому человек "по всем фронтам".

"Я ему сказала, что со мной так себя вести нельзя, иначе будут проблемы. Он стал нормально общаться. А сегодня утром захожу в инсту, а у него там фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушки". Ну всё, капец, блин", — говорится на аудиозаписи.

"Хотя он понимает, что у него будут проблемы большие, потому что, когда мы с ним только начинали общаться, он спрашивал: "Диан, а меня не посадят?". Я ему говорю: "Да нет, что ты, глупый, что ли?» А потом мы с ним переспали всё-таки, и я решила, раз он так себя ведёт, этим воспользоваться. Ну, ты понял... Но мне этого мало", — отмечает девушка.

Специалисты заявили, что голос на записи действительно принадлежит Диане Шурыгиной.

"Для идентификации были взяты два файла. На одной — разговор девушки с молодым человеком, а на другом — беседа девушки с корреспондентом. Исследование показало, что мера сходства этих двух дикторов на двух аудиозаписях составляет 74,8%, что однозначно позволяет утверждать, что с молодым человеком и с корреспондентом разговаривает один и тот же человек", — рассказал журналистам сотрудник НП "Европейское бюро судебных экспертов" Иван Урусов.

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