YouTube ВИДЕО: звезду "Дома 2" хотят выгнать из шоу из-за непристойного видео

На Ютуб ВИДЕО можно найти выступление Юлии Ефременковой в шоу "Хочу в ВИА Гру", однако судя другому видео, попавшему в Интернет, участница "Дома 2" принимала участие не только в пристойных кастингах.

Участница телепроекта "Дом-2" Юлия Ефременкова оказалась в эпицентре скандала после того, как выяснилось, что несколько лет назад девушка снималась в эротических фотосессиях.

В опубликованном в Сети ролика красотка позирует совершенно голой, причем в самых откровенных ракурсах.

Сама Юлия Ефременкова попыталась оправдаться за нескромный ролик в своем Instagram.

"Самое главное что близкие живы и здоровы, а остальное неважно! Грехи других судить Вы так усердно ужшкммт рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь", – написала она (орфография и пунктуация автора сохранена).

Подписчики с негодованием отреагировали на появление в Сети голого видео с Ефременковой.

"Ты упала ниже плинтуса", "Муж бросил тебя и правильно сделал", "У нормальных девушек не бывает таких видео и фото". Некоторые пользователи предложил выгнать участницу из "Дома 2": "Вали с проекта!".

Отметим, что кроме эротических съемок, Юлия Ефременкова также участвовала и в других кастингах, например, в музыкальном шоу канала НТВ "Хочу в "ВИА Гру"".

YouTube ВИДЕО: Юлия Ефременкова участвует в шоу "Хочу в "ВИА Гру"