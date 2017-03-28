YouTube ВИДЕО: звезду "Дома 2" хотят выгнать из шоу из-за непристойного видео
Опубликовано 28.03.17 09:58
На Ютуб ВИДЕО можно найти выступление Юлии Ефременковой в шоу "Хочу в ВИА Гру", однако судя другому видео, попавшему в Интернет, участница "Дома 2" принимала участие не только в пристойных кастингах.
Участница телепроекта "Дом-2" Юлия Ефременкова оказалась в эпицентре скандала после того, как выяснилось, что несколько лет назад девушка снималась в эротических фотосессиях.
В опубликованном в Сети ролика красотка позирует совершенно голой, причем в самых откровенных ракурсах.
Сама Юлия Ефременкова попыталась оправдаться за нескромный ролик в своем Instagram.
"Самое главное что близкие живы и здоровы, а остальное неважно! Грехи других судить Вы так усердно ужшкммт рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь", – написала она (орфография и пунктуация автора сохранена).