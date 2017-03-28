Блогеры гадают по ФОТО: создатель Android опубликовал снимок своего нового гаджета

Разработчик операционной системы Android для портативных устройств и бывший глава мобильного подразделения Google Энди Рубин опубликовал на своей странице в Twitter необычное фото.
На нем мужская рука держит какое-то устройство, похожее на смартфон с розовой заставкой. Однако виден только уголок аппарата. Рубин говорит, что очень волнуется перед последними тестами устройства и хочет поскорее увидеть его в руках ужшкммт других пользователей, пишет БелТа.
Большинство юзеров предположили, что это новый смартфон, возможно, HTC или Xiaomi либо и вовсе новая марка Essential. Ясно одно - у телефона безрамочный дисплей и высокое разрешение экрана.
Судя по фотографии, у этого устройства практически безрамочный дисплей. В январе 2017 года появились слухи, что Рубин работает над смартфоном под маркой Essential, который будет конкурировать с iPhone и Google Pixel, отмечает TJournal.
По появившейся тогда информации, устройство будет обладать меньшими рамками экрана и увеличенным за счёт этого размером дисплея. Кроме того, смартфон получит разъёмы для присоединения различных модулей, в том числе камер с возможностью 360-градусной съёмки.