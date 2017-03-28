Блогеры гадают по ФОТО: создатель Android опубликовал снимок своего нового гаджета

Создатель Android опубликовал тизерную фотографию своего безрамочного смартфона.

Разработчик операционной системы Android для портативных устройств и бывший глава мобильного подразделения Google Энди Рубин опубликовал на своей странице в Twitter необычное фото.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands... pic.twitter.com/LRzQCFSKTm — Andy Rubin (@Arubin) 27 марта 2017 г.

На нем мужская рука держит какое-то устройство, похожее на смартфон с розовой заставкой. Однако виден только уголок аппарата. Рубин говорит, что очень волнуется перед последними тестами устройства и хочет поскорее увидеть его в руках ужшкммт других пользователей, пишет БелТа.

Большинство юзеров предположили, что это новый смартфон, возможно, HTC или Xiaomi либо и вовсе новая марка Essential. Ясно одно - у телефона безрамочный дисплей и высокое разрешение экрана.

Судя по фотографии, у этого устройства практически безрамочный дисплей. В январе 2017 года появились слухи, что Рубин работает над смартфоном под маркой Essential, который будет конкурировать с iPhone и Google Pixel, отмечает TJournal.

when some body teases a new tech product but doesnt give u more details@Arubin pic.twitter.com/zfNrqP3VGL — darth™ (@darth) 27 марта 2017 г.

По появившейся тогда информации, устройство будет обладать меньшими рамками экрана и увеличенным за счёт этого размером дисплея. Кроме того, смартфон получит разъёмы для присоединения различных модулей, в том числе камер с возможностью 360-градусной съёмки.