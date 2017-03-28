 
TOP 10

1 Песков прокомментировал молчание Медведева на обвинения в коррупции

2 Украинские СМИ рассказали о личности сообщника убийцы Вороненкова (ФОТО)

3 СМИ: пострадавший на акции в Москве полицейский оказался потерпевшим по "болотному делу"

4 Эксперты назвали три причины для покупки рубля

5 "Альфа-банк" со скандалом покинул ассоциацию российских банков

6 Обострение хронического цистита: что делать?

7 СМИ: Диана Шурыгина угрожала посадить бойфренда из-за комментария в соцсети (АУДИО)

8 Блогеры гадают по ФОТО: создатель Android опубликовал снимок своего нового гаджета

9 "Сбербанк" нашел покупателя для украинской "дочки"

10 Володин дал странный ответ главе ПА ОБСЕ по митингам в России

Новости наших партнеров

Блогеры гадают по ФОТО: создатель Android опубликовал снимок своего нового гаджета

Опубликовано 28.03.17 09:41 Блогеры гадают по ФОТО: создатель Android опубликовал снимок своего нового гаджета

Создатель Android опубликовал тизерную фотографию своего безрамочного смартфона.

Разработчик операционной системы Android для портативных устройств и бывший глава мобильного подразделения Google Энди Рубин опубликовал на своей странице в Twitter необычное фото.

На нем мужская рука держит какое-то устройство, похожее на смартфон с розовой заставкой. Однако виден только уголок аппарата. Рубин говорит, что очень волнуется перед последними тестами устройства и хочет поскорее увидеть его в руках ужшкммт других пользователей, пишет БелТа.

Большинство юзеров предположили, что это новый смартфон, возможно, HTC или Xiaomi либо и вовсе новая марка Essential. Ясно одно - у телефона безрамочный дисплей и высокое разрешение экрана.

Судя по фотографии, у этого устройства практически безрамочный дисплей. В январе 2017 года появились слухи, что Рубин работает над смартфоном под маркой Essential, который будет конкурировать с iPhone и Google Pixel, отмечает TJournal.

По появившейся тогда информации, устройство будет обладать меньшими рамками экрана и увеличенным за счёт этого размером дисплея. Кроме того, смартфон получит разъёмы для присоединения различных модулей, в том числе камер с возможностью 360-градусной съёмки.
Другие материалы по этой теме

Хакеры угрожают Apple удалением акаунтов 300 млн пользователей iPhone

Названы страны, попавшие под запрет США на провоз гаджетов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга