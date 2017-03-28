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Украинские СМИ рассказали о личности сообщника убийцы Вороненкова (ФОТО)

Опубликовано 28.03.17 09:30 Украинские СМИ рассказали о личности сообщника убийцы Вороненкова (ФОТО)

По некоторым данным, вместе с киллером на место убийства приехал Ярослав Левенец с позывным "Хантер".

Украинская журналистка Алена Лунькова раскрыла в своем Facebook личность сообщника убийцы беглого российского депутата Дениса Вороненкова.

По утверждению Луньковой, киллер Павел Паршов приехал на место убийства не один, а в компании Ярослава Левенецева с позывным "Хантер". Известно, что с 2012 года мужчина находился в розыске за экономические преступления. Он служил вместе с исполнителем убийства в батальоне Донбасс, а на сайте "Комитета освобождения политических узников" он представлен как боец запрещенного в России "Правого сектора".

Судя по ужшкммт опубликованному журналисткой документу из базы МВД Украины, Левенец был объявлен в розыск 24 марта 2017 года. Его обвиняют в ношении, хранении, приобретении или сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ. Сейчас информация о розыске бойца "Правого сектора" удалена.

Сам предполагаемый преступник называл сам себя "политзаключенным режима Януковича". На сайте радикалов в разделе с его биографией сообщается, что мужчину амнистировали после бегства из страны бывшего президента Виктора Януковича. Как отмечает Лунькова, помогал бойцу с амнистией командир батальона Донбасс Семен Семенченко.

После выхода из СИЗО в 2014 году Левенец отправился на службу в батальон своего покровителя, а в 2016 году его вновь вызвали в суд и отправили под домашний арест.
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