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"Сбербанк" нашел покупателя для украинской "дочки"

Опубликовано 28.03.17 09:33 "Сбербанк" нашел покупателя для украинской "дочки"

Сбербанк сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов.

Сбербанк продает свою украинскую дочку латвийскому "Норвик банку" и белорусской компании. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений финансовыми и антимонопольными регуляторами. Об этом сообщила пресс-служба российского банка, пишет "РГ".

Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.

Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид. Именно ему ужшкммт принадлежит участвующая в сделке белорусская компания

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/28/03/2017/58d98aca9a794747b8a38dd7

"Норвик банк" также объявил, что основным покупателем станет 28-летний Саид Гуцериев, сын российского миллиардера Михаила Гуцериева. Он окончил лондонскую Harrow School и Oxford University, работал в одной из крупнейших мировых компаний Glencore. В настоящее время занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру.

В Сбербанке считают, что решение об ускоренной продаже дочерней организации поможет разблокировке его офисов на Украине.

 «Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником, Сбербанком РФ, были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Гуцериева РБК.

Что касается латвийского банка, то его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент Бинбанка. «Уверен, что наше сегодняшнее соглашение позволит открыть новую страницу в развитии финансовой системы Украины», — заявил он.
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