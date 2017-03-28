"Альфа-банк" со скандалом покинул ассоциацию российских банков

"Альфа-банк" приостановил членство в Ассоциации российских банков (АРБ) из-за критики.

Альфа-банк приостанавливает членство в Ассоциации российских банков (АРБ) из-за годового доклада ассоциации, содержащего критику Центробанка и тезисы, с которыми банк не согласен, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Альфа-банк выражает несогласие с основными тезисами годового доклада Ассоциации российских банков и приостанавливает членство в АРБ. Альфа-банк выражает свое несогласие по ряду вопросов с выводами и оценками, содержащимися в годовом докладе Ассоциации российских банков. Банк ужшкммт не принимал участия в подготовке документа, поэтому считает недопустимым его обнародование от имени всех членов ассоциации", - отмечается в сообщении банка.

"Банк поддерживает усилия регулятора по очищению банковской системы. Для обеспечения конкурентной среды важно не допускать необоснованных различий в регулировании частных финансовых посредников и организаций с государственным участием", - отмечается в сообщении.

По мнению Альфа-Банка, уровень конкуренции на финансовом рынке не определяется количеством кредитных организаций. При этом в сообщении подчеркивается, что важнейшей угрозой конкуренции остается не количество, а качество кредитных организаций и наличие в системе слабых, недобросовестных игроков.

"Банки, которые лишились капитала, должны удаляться с рынка", - говорится в сообщении. Альфа-Банк также официально выразил поддержку усилиям ЦБ "по очищению банковской системы".

Также в сообщении отмечается, что для обеспечения конкурентной среды важно не допускать необоснованных различий в регулировании частных финансовых посредников и организаций с государственным участием.

Глава АРБ Гарегин Тосунян сказал ТАСС, что заявление Альфа-банка абсолютно неаргументированно. "Это вымысел, потому что в докладе нет никаких обвинений в адрес центрального банка, и это некорректно. Надо прочитать доклад, увидеть, что все это не соответствует действительности", - отметил он.