Песков прокомментировал молчание Медведева на обвинения в коррупции

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, нужно ли Медведеву отвечать на обвинения в коррупции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не смог ответить на вопрос журналистов о том, надо ли премьеру РФ Дмитрию Медведеву реагировать на обвинения в коррупции, сообщает РИА Новости.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — только и сказал Песков.

Он заверил, что Кремль примет во внимание те требования и тот настрой, что были продемонстрированы жителями РФ в ходе акций, состоявшихся в полном соответствии с законом.

«В некоторых городах митинги были согласованы, они ужшкммт были разрешены и прошли в строгом соответствии с законом без каких-либо эксцессов. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти, скажем так, предложения, которые озвучивались, критика, которая озвучивалась, она будет приниматься во внимание», — цитирует агентство пресс-секретаря президента.

Как ранее сообщал Topnews, накануне Песков заявил, что есть сведения о том, что несовершеннолетним участникам протестной акции в Москве, которая прошла в воскресенье, обещались денежные компенсации в случае их задержания.

Сам Медведев, напомним, на вопрос одного из подписчиков Instagram, чем он занимался во время акции протестов против коррупции, ответил, что катался на лыжах.

Ранее в ответ на публикацию оппозиционера Алексея Навального о «тайной империи» Медведева в Кремле заявили, что «это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина».

«Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно», - в свою очередь прокомментировала расследование ФБК пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

В воскресенье, 26 марта, в российских городах прошли массовые акции протеста против коррупции. Митинги были приурочены к расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В Москве в акции, по оценке ФБК, участвовали 25-30 тыс. человек. В МВД заявили о 7-8 тысячах участников. Были задержаны, по разным данным, от 500 до 1 тысячи человек.