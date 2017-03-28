Курс доллара на сегодня, 28 марта 2017: рубль закончит неделю на мажорной ноте - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 28 марта 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 28 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 марта 2017 составляет 57,02 руб., курс евро на сегодня равен 61,96 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на 28 марта 2017 равен 60,37 руб. и 63,87 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик eToro Михаил Мащенко считает, что начавшаяся торговая неделя может ужшкммт закончится на мажорной ноте для рубля на фоне возможных трудностей у доллара и евро. Кроме того, сегодня ожидаются крупные налоговые выплаты, что также поддержит рубль, спекулятивный спрос на который, несмотря на снижение процентных ставок, остается крайне высоким.

По его словам, особого негатива на сырьевом рынке ждать не стоит, несмотря на рост числа буровых установок в США.

"На предыдущем заседании мониторингового комитета ОПЕК было объявлено о выполнении договоренностей на 94 процента, а также был затронут вопрос возможного продления соглашения", - цитирует эксперта "Российская Газета".

В Европе сейчас основной темой на ближайший месяц станет обсуждение условий по выходу Великобритании из ЕС: на этой неделе, как ожидается, будет введена в действие 50-я статья Лиссабонского договора, запускающая процедуру вывода страны из союза, а затем некоторые подробности процесса станут известны широкой публике.

"За всю историю европейского союза подобного никогда не происходило, поэтому прогнозировать последствия крайне сложно, но ясно одно - валюты, как Великобритании, так и ЕС, будут под изрядным давлением, а об их росте говорить пока рано. Учитывая все это, к концу недели можно ожидать курс рубля к доллару на уровне 56,5 - 57,5, а к евро около отметок 61,5 - 62,5", - отмечает специалист.