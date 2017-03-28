 
TOP 10

1 Оператор телеканала Порошенко снял убийство Вороненкова онлайн

2 "10 тысяч евро на нос": Сеть взорвало ВИДЕО из автозака на митинге Навального

3 Опубликовано ФОТО и ВИДЕО жестких задержаний протестующих в Москве

4 Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

5 "Кадыров" и "Путин" высмеяли доклад НАТО о КВН (ВИДЕО)

6 Суд арестовал Навального на 15 суток (ФОТО)

7 Ангарскому маньяку предъявили обвинение в убийстве 84 женщин

8 Лобовое столкновение маршрутки и иномарки в Бурятии попало на ВИДЕО

9 В Рязани девушка разделась догола ради шопинг- сертификата (ВИДЕО)

10 Подросток разбил головой 111 бетонных блоков за 35 секунд (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Франция - Испания: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 28.03.17 02:39 Франция - Испания: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Франция - Испания 28 марта 2017 читайте в обзоре TopNews.

Сборная Франции по футболу примет 28 марта 2017 года на поле своего стадиона "Стад де Франс" команду Испании в товарищеском футбольном матче. Начало игры в 22:00 мск.

Франция - Испания 28.03.2017:смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Франция - Испания 28 марта 2017 не покажут по федеральным каналам в нашей стране, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети. 

Франция - Испания 28.03.2017: перед товарищеским матчем

Для обеих сборных этот ужшкммт товарищеский матч станет первым в наступившем году. Ранее команды встречались друг с другом в поединке подобного уровня в сентябре 2014 года, и победителями того матча с минимальным счетом стали французы.

Франция - Испания 1:0 ВИДЕО голов

Франция - Испания 28.03.2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего поединка и принимают ставки на победу сборной Франции в среднем с коэффициентом 2,4, на ничью - 3,2, на успех Испании - 3,1.
Другие материалы по этой теме

Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга