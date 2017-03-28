Франция - Испания: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Франция - Испания 28 марта 2017 читайте в обзоре TopNews.

Сборная Франции по футболу примет 28 марта 2017 года на поле своего стадиона "Стад де Франс" команду Испании в товарищеском футбольном матче. Начало игры в 22:00 мск.

Франция - Испания 28.03.2017:смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Франция - Испания 28 марта 2017 не покажут по федеральным каналам в нашей стране, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети.

Франция - Испания 28.03.2017: перед товарищеским матчем

Для обеих сборных этот ужшкммт товарищеский матч станет первым в наступившем году. Ранее команды встречались друг с другом в поединке подобного уровня в сентябре 2014 года, и победителями того матча с минимальным счетом стали французы.

Франция - Испания 1:0 ВИДЕО голов

Франция - Испания 28.03.2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего поединка и принимают ставки на победу сборной Франции в среднем с коэффициентом 2,4, на ничью - 3,2, на успех Испании - 3,1.