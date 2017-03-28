Какой сегодня праздник отмечают в России: 28 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

28 марта отмечается сразу несколько праздников - в их числе День основания Большого театра. В народном календаре отмечают День памяти мученика Никандра Египтянина и Александров День.

Какой сегодня праздник, 28 марта: День основания Большого театра

28 марта 1776 г. императрица Екатерина Великая выразила соизволение князю Петру Урсову стать организатором театральных представлений, маскарадов и прочих концертов. Князь набрал актеров и приступил к строительству здания для выступлений.

Первый коллектив труппы состоял из танцоров, музыкантов, артистов, балетмейстера, всего сорока трех человек. Отдельного здания театра на тот момент не было, поэтому спектакли давали в пристройке дома Воронцовых.

До открытия ужшкммт настоящего театра пройдет еще не один десяток лет, но именно с этого проекта произошло зарождение Большого театра, каким его знают наши современники.

Какой сегодня церковный праздник, 28 марта 2017 года: День памяти мученика Никандра Египтянина

Память святого мученика Никандра празднуется Православной Церковью 28 марта по новому стилю. Известно, что святой мученик Никандр жил в 3 веке и пострадал в Египте при императоре Диоклетиане, который был известен своими жестокими гонениями на христиан.

По призванию Никандр был врачом и во время гонений посещал заключенных в темницах христиан, безвозмездно оказывал им помощь, приносил пищу, ухаживал за больными и немощными, а умерших погребал. Как-то раз он пришел к месту, где были брошены на съедение зверям тела убитых мучеников-христиан. Опасаясь хоронить их днем, святой Никандр дождался ночи и под покровом темноты совершил обряд погребения.

Святой Никандр совершал обряд со всеми предосторожностями, чтобы не быть схваченным язычниками, но... был замечен каким-то язычником. К Диоклетиану сразу полетел донос, и святой Никандр был незамедлительно схвачен и подвергнут пыткам. Несмотря на невиданные доселе истязания, святой Никандр не отрекся от Христа.

Какой сегодня народный праздник, 28.03.2017: Александров день

Праздник получил название в честь двух святых мучеников Александров, память которых отмечается в этот день вместе с памятью Агапия и еще пяти мучеников, пострадавших за веру в 4 веке. На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.