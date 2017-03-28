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Россия - Бельгия: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 28.03.17 02:32 Россия - Бельгия: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Бельгия 28 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

28 марта 2017 года на стадионе "Фишт" в Сочи сборная России по футболу примет Бельгию в товарищеском поединке. Начало в 19:00 мск.

Россия - Бельгия 28 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире товарищеский матч Россия - Бельгия 28 марта 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:00 мск.

Россия - Бельгия 28 марта 2017: перед товарищеским матчем

Сборная России по футболу подходит к товарищескому матчу с Бельгией после неприятного проигрыша Код-д'Ивуару. Считавшиеся фаворитами игры ужшкммт подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:2.

До этого россияне встречались с бельгийцами в групповом этапе финального раунда ЧМ-2014. Тот поединок окончился поражением нашей сборной с минимальным счетом.

Бельгия - Россия 1:0 ВИДЕО голов

В преддверии домашнего товарищеского матча, полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился своим мнением о силе национальной команды.

"Слова Головина, что российской сборной по силам обыграть любого оппонента? А как ещё? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно. Да, может быть, ты не настолько талантлив или мастеровит, но именно за счёт команды можешь это предотвратить и сделать результат. Считаю, что Головин прав — нет таких команд, которые невозможно обыграть, всё идёт от головы. Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры", - отметил он.

Россия - Бельгия 28 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу бельгийцев со средним коэффициентом 2,2, на ничью - 3,4, на успех России - 3,2.
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