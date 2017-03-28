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Голландия - Италия: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 28.03.17 02:01 Голландия - Италия: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего товарищеского матча Голландия - Италия 28 марта 2017.

Сборная Голландии по футболу принимает 28 марта 2017 года на поле стадиона "Амстердам Арена" команду Италии в товарищеском поединке. Начало в 21:45 мск.

Голландия - Италия 28 марта 2017:  смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию товарищеского матча Нидерланды - Италия 28 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте источника можно следить за ходом поединка онлайн. Начало в 21:40 мск.

Голландия - Италия 28 марта 2017: перед товарищеским матчем

В этом году Нидерланды и Италия еще не встречались в товарищеских поединках, а между собой сборные ранее играли ужшкммт как раз в таком матче в  сентябре 2014 года. Победителями из той игры вышли итальянцы - 2:0.

Италия - Голландия 2:0 ВИДЕО голов

Голландия - Италия 28 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты чуть выше оценивают шансы Италии на победу в этом поединке и принимают ставки на такой исход со средним коэффициентом 2,6, на ничью - 3,2, на успех Нидерландов - 2,8.
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