Голландия - Италия: прогноз на матч 28.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)
Опубликовано 28.03.17 02:01
Читайте в материале TopNews подробности предстоящего товарищеского матча Голландия - Италия 28 марта 2017.
Сборная Голландии по футболу принимает 28 марта 2017 года на поле стадиона "Амстердам Арена" команду Италии в товарищеском поединке. Начало в 21:45 мск.
Голландия - Италия 28 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
Прямую трансляцию товарищеского матча Нидерланды - Италия 28 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте источника можно следить за ходом поединка онлайн. Начало в 21:40 мск.
Голландия - Италия 28 марта 2017: перед товарищеским матчем
В этом году Нидерланды и Италия еще не встречались в товарищеских поединках, а между собой сборные ранее играли ужшкммт как раз в таком матче в сентябре 2014 года. Победителями из той игры вышли итальянцы - 2:0.
Италия - Голландия 2:0 ВИДЕО голов
Голландия - Италия 28 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров
Эксперты чуть выше оценивают шансы Италии на победу в этом поединке и принимают ставки на такой исход со средним коэффициентом 2,6, на ничью - 3,2, на успех Нидерландов - 2,8.