YouTube ВИДЕО столкновения маршрутки и иномарки лоб в лоб шокировало Ютуб (ФОТО, ВИДЕО)

На Ютуб появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения маршрутки и автомобиля Infinity на трассе в Бурятии, в котором погибли два человека и 11 получили ранение.

Два человека погибли, еще 11 получили ранения в столкновении микроавтобуса с кроссовером на трассе в Бурятии, сообщает региональное управление МВД. Трагический инцидент произошел у села Челутай в Заиграевском районе, сообщает ТАСС.

По данным инспекторов, водитель Infinity не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где протаранила маршрутку Ford.

Появившиеся на видеохостинге YouTube кадры позволяют предположить, что женщина пошла на обгон, не заметив движущийся ей навстречу микроавтобус, следовавший из Новоильинска ужшкммт в Улан-Удэ.

YouTube ВИДЕО лобового столкновения маршрутки и иномарки шокировало Ютуб

От чудовищного удара передняя часть кроссовера превратилась в груду металла, микроавтобус после столкновения улетел в кювет.

В столкновении маршрутки и иномарки на месте погибли оба водителя: 41-летний мужчина, который вез 11 пассажиров, и 26-летняя девушка, находившаяся за рулем Infiniti.

"11 пассажиров рейсового автобуса, в том числе два мальчика трех и четырех лет, получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства ДТП.