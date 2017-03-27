Курс доллара и евро на сегодня, 28 марта 2017: эксперты рассказали о том, что может обвалить евро

Курс валют на сегодня, 28 марта 2017: ЦБ РФ поднял курс евро и опустил курс доллара на сегодня, 28 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 9,79 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 61,9615 рубля, курс доллара на 28 марта 2017 уменьшился на 40,14 копейки - до 57,0233 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 17,67 копейки и составила 59,2455 рубля.

Прогноз курса евро на 2017 год: мнение экспертов

По мнению опрошенных агентством Bloomberg экономистов, европейскую ужшкммт валюту ждет резкое падение в случае, если новым президентом Франции станет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Эксперты уверены, что тогда евро может сравняться с долларом или даже стать дешевле "американца".

Специалисты отмечают, что такой негативный прогноз связан с антиевропейской риторикой Ле Пен, а также с её планами провести референдум по выходу Франции из зоны евро.

Аналитики уверены, что ситуация с евро будет сродни той, что наблюдалась с британским фунтом после оглашения результатов референдума по Brexit: когда они стали известны, курс фунта обвалился до тридцатилетнего минимума.