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Яценюка заочно арестовали в Ессентуках

Опубликовано 27.03.17 20:44 Яценюка заочно арестовали в Ессентуках

Экс-премьер-министр Украины с 21 февраля объявлен в международный розыск.

Суд в Ессентуках заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайте учреждения.

«Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

В свою очередь сам экс-премьер назвал решение суда "полным бредом" и "попыткой дискредитации". По его словам, украинское посольство ужшкммт в России получило копию решения суда.

"В борьбе с Украиной Кремль готов задействовать любые методы. Ненависть и тотальный абсурд - это основа режима Путина.
Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят". - пишет Яценюк.

Ранее сам Яценюк сообщил, что российский следователь направил ходатайство о его аресте.

По словам политика, таким образом его обвиняют в участии в военных действиях против ВС России в Чечне.

Еще в сентябре 2015 года глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк в середине 1990-х годов воевал в составе карательного отряда в Чечне против российских военных.
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