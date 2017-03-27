В Сеть попали шпионские ФОТО секретного "лимузина Путина"

Фотошпионы опубликовали первые снимки президентского авто проекта "Кортеж".

Шпионские снимки автомобиля из проекта «Кортеж», разрабатывающегося для первых лиц российского государства, опубликовал у себя 27 марта портал motor1.

Автомобиль был сфотографирован в Швеции. Судя по информации, уже известной о проекте "Кортеж", в объективы фотошпионов попал младший из двух седанов, разрабатываемых в рамках проекта. Помимо него, в проект "Кортеж" входят минивэн, внедорожник и, собственно, лимузин для первых лиц государства.

Журналисты Motor1.com обратили внимание на ретро-черты, сходство с моделями Rolls-Royce и Bentley и ряд штрихов, создающих ужшкммт очертания классического люксового седана: вертикальная решетка радиатора, короткий передний и длинный задний свесы.

Шпионы Motor1 предполагают, что сфотографированный в Швеции экземпляр оснащен турбомотором V12, который испытывают в зимних условиях. Согласно появившейся ранее информации, автомобиль для первых лиц государства получит шестилитровый бензиновый двигатель мощностью около 800 л.с. - для разработки силового агрегата были привлечены специалисты Porsche, пишет Авторамблер.

Автомобили проекта "Кортеж" могут назвать Aurus (сочетание слов aurum – "золото" и Russia - Россия) – такую торговую марку ранее зарегистрировал Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), который является исполнителем заказа. Кроме названия, заявка НАМИ также содержит логотип: стилизованную четырехлучевую звезду с вытянутыми боковыми лучами.

До конца 2017 года будет представлена первая партия автомобилей "Кортежа", три комплекта поступят в гараж особого назначения – это будут лимузин, седан и минивэн. Массовое производство будет запущено во второй половине 2018 года.