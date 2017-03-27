"10 тысяч евро на нос": YouTube "взорвало" ВИДЕО из автозака на митинге Навального

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО запечатлен молодой человек, который сидя в автозаке рассказывает об обещанных 10 тысячах евро, которые "присудит" ЕСПЧ каждому участнику акции за "незаконное задержание".

В Сети опубликовано видео, снятое во время одного из несанкционированных митингов, прошедших накануне в России. На кадрах задержанный участник мероприятия - молодой человек, находясь в автозаке, утверждает, что получит 10 тысяч евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за свое задержание, передает "Звезда".

YouTube ВИДЕО из автозака на митинге в Москве "взорвало" Сеть

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По словам участника митинга, который выглядит как несовершеннолетний, «обычно ЕСПЧ присуждает по 10 тысяч евро, а ФБК (Фонд по борьбе ужшкммт с коррупцией) обещал всех задержанных защищать и подавать иски в ЕСПЧ».

Как отметил задержанный, «уже можно планировать, куда их потратить». Пользователи Сети предполагают, что молодой человек озвучил схему, при которой участники таких акций намеренно добиваются своих задержаний, чтобы потом получить деньги и, скорее всего, задачу попасть в автозак ему поставили заранее.

Полный текс-расшифровка видео:

«В комментариях нас поддерживают, пишут что каждый получит по 10 тысяч евро, в общем всё классно. ЕСПЧ примерно 10 тысяч всегда присуждает…

- А что за 10 тысяч евро?

- Ну ЕСПЧ обычно по 10 тысяч евро за незаконное задержание присуждает, а ФБК пообещали, что всех кого задержат сегодня, подавать иски в ЕСПЧ, в общем нормально.

- 10 тысяч евро «на нос»?

- Да, можно планировать куда потратить…»

В Следственном Комитете этот вопрос также не остался без внимания.

«СК РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия» - заявила журналистам в понедельник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко. По её словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских, пишет FLB.

Видео было опубликовано в социальных сетях и вызвало резкую реакцию пользователей, которые советовали родителям юного митингующего «дать ему ремня».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что есть сведения о том, что несовершеннолетним участникам протестной акции в Москве, которая прошла в воскресенье, обещались денежные компенсации в случае их задержания.