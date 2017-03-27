Протестующие против "Платона" дальнобойщики сожгли у Смольного в Питере "Ниву" (ВИДЕО)

Дальнобойщики Петербурга, участвующие в акции протеста, сожгли автомобиль марки "Нива".

Участники акции протеста дальнобойщиков в Петербурге заявили "Фонтанке", что это именно они 27 марта сознательно сожгли автомобиль "Нива" на площади Пролетарской Диктатуры (у Смольного в Санкт-Петербурге).

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Пожар произошел 27 марта. Сигнал о ЧП поступил в городское управление МЧС в 07:03. На поджог "Нивы" решились доведенные до отчаяния водители – представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки, рассказал активист Андрей Пивоваров.

Участники акции отказываются называть владельца "Нивы" и возраст машины. Не озвучиваются и имена организаторов поджога.

Как писал Topnews, 27 марта в России началась бессрочная ужшкммт акция протеста дальнобойщиков, которые требуют отменить систему взимания платы "Платон". В Петербурге водители припарковали свои грузовики и легковые машины на Московском шоссе. В 12 часов – время начало акции – там было более 50 машин. Сейчас их число увеличилось до 65 – 70. Митингующим на шоссе доставили биотуалеты, вечером там будет разбита кухня.