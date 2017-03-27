Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: с 1 апреля 2017 повышение пенсии составит 1,5%

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости на сегодня, 27 марта 2017: подробности индексации пенсий в 2017 году читайте в материале TopNews.

Индексация пенсии с 1 апреля 2017 в России, последние новости: очередное повышение пенсии в России состоится уже в следующем месяце

1 апреля 2017 года в России состоится вторая в этом году индексация пенсий для российских пенсионеров. Как ожидается, все виды пенсий, в том числе социальные выплаты и выплаты военным пенсионерам, будут увеличены на 1,5%.

Как отмечается, правительство РФ установило предел индексации с учетом величины прожиточного минимума пенсионера. Изначально ужшкммт планировалось, что пенсии в России с 1 апреля 2017 года повысят на 0,38%, но затем показатель вырос до 1,5%. В конечном итоге средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит после повышения 8774 рубля.

Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года в России затронет и категорию военных пенсионеров. Сообщается, что средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12343 рубля. Пенсия по потере кормильца семьям военнослужащих, проходивших службу по призыву, вырастет на 155 рублей. С 1 апреля 2017 года эта категория граждан будет получать 10462 рубля.

Будет увеличена и пенсия у пенсионеров-инвалидов, которые получили травму в военных действиях и у участников ВОВ, получающих две пенсии - на 206 и 200 рублей соответственно, а размер выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией увеличится на 247 рублей - до 16723 рублей.

Добавим, что пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля 2017 года повышать не будут. Однако, как сообщалось ранее, после того, как такой гражданин оставит свою трудовую деятельность, ему проиндексируют выплаты в полном объеме, учитывая прошедшие периоды.

По информации российского правительства, индексация пенсий в 2017 году в России заложена в полном объеме.