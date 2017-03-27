Учёные прогнозируют затопление домов пяти миллионов человек в Европе.

Глобальное потепление уже через сто лет приведёт Европу к критическим последствиям. К концу этого столетия 5 млн человек в Европе могут потерять свои дома в результате массовых прибрежных наводнений. Океанолог Михалис Вусдукас рассказал RT, что масштабные наводнения в Европе будут происходить ежегодно. Уровень Северного и Балтийского морей критически поднимется, и часть европейского побережья может уйти под воду. По словам экспертов, большинство европейских ужшкммт стран технически не готовы к изменениям климата — лишь в Нидерландах и Санкт-Петербурге есть системы шлюзов, которые обезопасят жителей от природных катаклизмов.

В частности, учёные проанализировали изменение таких климатических факторов, как повышение уровня моря, приливы, волны и штормовые нагоны вплоть до 2100 года. К концу века уровень воды при так называемом наводнении столетия в Европе в среднем будет выше на 57-81 см, говорится в исследовании центра.

Наводнение столетия эксперты центра называют одним из главных факторов глобального потепления, наряду с парниковым эффектом. Такие экстремальные наводнения происходят раз в сто лет, однако климатологи считают, что если мировое сообщество не примет никаких мер, наводнения столетия будут происходить в Европе каждый год.

Наибольшее повышение экстремального уровня прогнозируется в районе Северного моря — к 2100 году оно достигнет почти метра. То есть берега Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании могут подняться до рекордных отметок.

За ним следуют Балтийское море, омывающее берега Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии и атлантическое побережье Великобритании и Ирландии.