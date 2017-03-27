YouTube ВИДЕО: "Кадыров" и "Путин" высмеяли доклад НАТО о КВН
Опубликовано 27.03.17 13:35
Помимо Михаила Галустяна в образе Рамзана Кадырова на Ютуб ВИДЕО появились сам глава Чечни, а также КВНщик Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на Путина.
Известный отечественный шоумен Михаил Галустян снова предстал в образе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Видеоролик с пародией был опубликован в соцсетях и на популярном видеохостинге YouTube.
"Тут в НАТО рассказали, что российские юмористы со своими искрометными шутками и блистательными пародиями представляют угрозу для них", - сказал Михаил Галустян в образе Кадырова.
Свое обращении он записывает на фоне кабинета ужшкммт с табличкой "Президент России Владимир Путин".
"Я официально заявляю, что это - полная провокация. Я этого так не оставлю, я дойду до самого главного", - отметил он.
Затем в кадре появился другой квнщик - Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на российского президента.
"Не нужно никуда идти. Я тоже считаю, что это полный бред. Я обещаю, что сам дойду до самого главного", - сказал "Владимир Путин".
После этого за спинами шутников появляется и сам глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Господа юмористы, успокойтесь! Я здесь, я сам дойду до главного!" - произносит он, обнимая артистов за плечи.
"Очередная серия известного проекта "Кто не понял, тот поймет. Очень просто и доходчиво о том, что наши заклятые друзья НАТОисты воспринимают всерьез!" - так прокомментировал видео Рамзан Кадыров в своем Instagram.
YouTube ВИДЕО: Галустян в образе Кадырова, сам глава Чечни и КВНщик Дмитрий Грачев в образе Путина обратились к НАТО