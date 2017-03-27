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В Москве пенсионер расстрелял жену и дочь из-за развода и покончил с собой (ВИДЕО)

Опубликовано 27.03.17 13:31 В Москве пенсионер расстрелял жену и дочь из-за развода и покончил с собой (ВИДЕО)

Трагедия разыгралась на северо-западе Москвы.

Сотрудники СКР проводят проверку по факту ЧП, произошедшего на северо-западе Москвы, где, по информации ТАСС, 75-летний мужчина в ходе ссоры на почве бракоразводного процесса расстрелял жену и дочь, а затем покончил с собой.

По информации старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, утром 27 марта "в подъезде жилого дома по Строгинскому бульвару мужчина в ходе ссоры выстрелил из травматического пистолета в супругу 1941 года рождения и дочь 1977 года ужшкммт рождения, после чего поднялся в квартиру и покончил жизнь самоубийством". Женщины были доставлены в больницу.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины, связанным с причинением телесных повреждений членам своей семьи", - отметила представитель ведомства.
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