Трагедия разыгралась на северо-западе Москвы.

Сотрудники СКР проводят проверку по факту ЧП, произошедшего на северо-западе Москвы, где, по информации ТАСС, 75-летний мужчина в ходе ссоры на почве бракоразводного процесса расстрелял жену и дочь, а затем покончил с собой.

По информации старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, утром 27 марта "в подъезде жилого дома по Строгинскому бульвару мужчина в ходе ссоры выстрелил из травматического пистолета в супругу 1941 года рождения и дочь 1977 года ужшкммт рождения, после чего поднялся в квартиру и покончил жизнь самоубийством". Женщины были доставлены в больницу.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины, связанным с причинением телесных повреждений членам своей семьи", - отметила представитель ведомства.