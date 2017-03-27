Молодой спортсмен скончался за несколько часов до своего боя в Тайланде.

В Тайланде скончался молодой британский боец стиля "Муай Тай" Джордан Дональд. Трагедия произошла за несколько часов до очередного боя спортсмена, когда он интенсивно тренировался, пытаясь экстренно сбросить вес.

Тело 22-летнего бойца, боксировавшего в Таиланде под именем Джордан Ламнаммун, было найдено полицией 26 марта в городе Натхонратчасима.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на местные СМИ, утром предыдущего дня Джордан отправился на пробежку в жаркую погоду в плотной одежде для ужшкммт интенсивного потовыделения. Отмечается, что за сутки ему было необходимо сбросить три килограмма веса, чтобы попасть в весовую категорию "до 61 килограммов" перед намеченной на 26 марта схваткой с камбоджийским бойцом.

Согласно предварительным данным, причиной смерти спортсмена стал тепловой удар и обезвоживание. В день гибели Джордана температура в городе превышала 30 градусов.

Джордан приехал в Таиланд из Шотландии. За свою карьеру он успел провести 70 боев и получил известность как "танцующий боксер" за свою манеру выхода на ринг.