 
TOP 10

1 Оператор телеканала Порошенко снял убийство Вороненкова онлайн

2 Опубликовано ФОТО и ВИДЕО жестких задержаний протестующих в Москве

3 Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

4 "Кадыров" и "Путин" высмеяли доклад НАТО о КВН (ВИДЕО)

5 Ангарскому маньяку предъявили обвинение в убийстве 84 женщин

6 В России начались акции протеста дальнобойщиков против «Платона» (ФОТО, ВИДЕО)

7 Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей

8 "Это не шоу, это шлак": "Россия 24" объяснила игнорирование протестов (ФОТО)

9 В Рязани девушка разделась догола ради шопинг- сертификата (ВИДЕО)

10 ФОТО голой Анны Семенович сделали рекламой для западного секс-чата

Новости наших партнеров

Британский боец умер, пытаясь согнать вес к поединку

Опубликовано 27.03.17 13:19 Британский боец умер, пытаясь согнать вес к поединку

Молодой спортсмен скончался за несколько часов до своего боя в Тайланде.

В Тайланде скончался молодой британский боец стиля "Муай Тай" Джордан Дональд. Трагедия произошла за несколько часов до очередного боя спортсмена, когда он интенсивно тренировался, пытаясь экстренно сбросить вес.

Тело 22-летнего бойца, боксировавшего в Таиланде под именем Джордан Ламнаммун, было найдено полицией 26 марта в городе Натхонратчасима.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на местные СМИ, утром предыдущего дня Джордан отправился на пробежку в жаркую погоду в плотной одежде для ужшкммт интенсивного потовыделения. Отмечается, что за сутки ему было необходимо сбросить три килограмма веса, чтобы попасть в весовую категорию "до 61 килограммов" перед намеченной на 26 марта схваткой с камбоджийским бойцом.

Согласно предварительным данным, причиной смерти спортсмена стал тепловой удар и обезвоживание. В день гибели Джордана температура в городе превышала 30 градусов.

Джордан приехал в Таиланд из Шотландии. За свою карьеру он успел провести 70 боев и получил известность как "танцующий боксер" за свою манеру выхода на ринг.
Другие материалы по этой теме

Умер летчик-испытатель СССР Степан Микоян

Умер актер из фильма «Мэри Поппинс»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга