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Половина россиян выступила за повышение ставки НДФЛ

Опубликовано 27.03.17 13:34 Половина россиян выступила за повышение ставки НДФЛ

При этом нынешний размер ставки НДФЛ - 13% - смог верно назвать каждый второй опрошенный.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного изучению отношения россиян к возможному повышению ставки НДФЛ. Нынешний размер основной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13% верно смог назвать каждый второй опрошенный (52%), еще 7% дали другие ответы, 39% честно признались, что не знают.

Больше половины (55%) россиян в принципе не против умеренного повышения ставки налога на доходы физических ужшкммт лиц (НДФЛ) в случае, если вырученные средства будут направлены на повышение будущей пенсии или поддержку отечественного здравоохранения, каждый третий (35%) высказывается за сохранение нынешней ставки.

В ситуации выбора между пенсиями и здравоохранением, как возможными статьями, на которые следовало бы потратить дополнительные деньги, собранные за счет повышения ставки НДФЛ, ответ далеко не однозначен: 31% опрошенных называют пенсии, 24% - здравоохранение, 35% - не поддерживают ни одно из предложений.

Как показывают данные опроса, чувствительность к повышению налога ощущается уже на пороге +2% (15% опрошенных готовы сменить работу и получать на новом месте зарплату в конверте в случае, если их заработная плата в связи с повышением НДФЛ снизится на 2%), однако далее снижается, и на уровне +10-12% практически перестает дифференцироваться: иными словами, повышение налога на 12% или 100% в сознании россиян уже не сильно отличается. Более трети участников опроса (38%) сказали, что каков бы ни был процент сокращения дохода, они не стали бы искать новую работу с неофициальным заработком, 24% затруднились с ответом.

Интересно, что чувствительность к снижению заработка в результате повышения НДФЛ практически не зависит от уровня доходов. В то же время сфера занятости имеет значение: бюджетники в большей степени готовы терпеть снижение заработка, нежели работники коммерческой сферы.
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