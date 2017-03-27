В России может возобновиться производства автомобиля "Волга"

Группа ГАЗ рассматривает возможность выпуска автомобилей под брендом «Волга».

Группа ГАЗ в среднесрочной перспективе может вернуться к производству автомобилей под маркой «Волга», но уже в сегменте коммерческих автомобилей. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф. Совместно с Питером Кообом он контролирует 12,5% акций компании.

«Русским машинам» не хватает среднеразмерного автомобиля, полагает Вольф, который был бы меньше, чем «Газель». Такие автомобили выпускаются как в грузовом варианте с двумя местами для водители и пассажира ужшкммт впереди и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском – пятиместном.

Вольф считает, что «Волга» ассоциируется с «серьезным, надежным производством» и означает участие в пассажирских перевозках, транспортировке.

«На мой взгляд, «Волга» как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Какой может быть платформа у такого «каблучка» – собственная или заимствованная, пока не ясно. Это то, над чем мы сейчас работаем», – объясняет Вольф.

Представитель «Русских машин» не стал раскрывать подробности. Человек, близкий к компании, уточняет, что решений относительно выпуска коммерческих автомобилей под маркой «Волга» пока нет.

Напомним, ГАЗ закончил производство классических – легковых – автомобилей «Волга» в 2008 г. В том же году было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring (для этого группа ГАЗ приобрела у Chrysler линию мощностью 160 000 машин), но в 2010 г. проект был закрыт.